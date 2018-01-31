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Başkan Akay:  Afrin güvenliğimiz için önemli

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin yaptığı açıklamada, “Afrin, bizim güney bölgemizde, Türkiye’nin güvenliği açısından önemli bir bölgedir” dedi. 

Başkan Akay:  Afrin güvenliğimiz için önemli

Başkan Akay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Devletimiz de tabi daha önce Cerablus’ta, Fırat Kalkanı’nda yapmış olduğu gibi Afrin’de terörist yapıyı tamamen temizleyecek bir girişimde bulundu. Bu Türkiye açısından, uluslararası hukuk açısından baktığımızda Türkiye’nin en doğal hakkı. Ülkemizin, devletimizin, milletimizin güvenliğini sağlamak bizim en doğal hakkımız. Ben orada bu kış şartlarında tüm fedakârlıklarını ortaya koyarak çarpışan orayı ülkemiz adına temizleyen Mehmetçiklerimize şükranlarımı sunuyorum. Onların Allah yardımcıları olsun. Kolay bir iş değil. Biz hepimiz sıcak evimizde, iş yerlerimizde otururken onlar bu zor kış şartlarında zorluk içerisinde bu çatışmaları sürdürüyorlar. İnşallah inanıyoruz ki şu anda gelen bilgiler çerçevesinde oldukça başarılı bir ilerleme söz konusu. Ve başarıyla da sonuçlanmasını bekliyoruz.
Burseya Dağı’na bayrağımızın dikilmesi bizim için çok anlamlı ve gurur vericiydi. O bölgenin temizleninceye kadar bu operasyonun sürdürülmesini bekliyoruz. Allah yar ve yardımcılar olsun. Gazilerimize şifa diliyoruz. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Ailelerine ve bütün milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.''
İHA

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