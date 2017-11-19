Başkan Akay: Şeker pancarı stratejik bir ürün

Akay, yaptığı yazılı açıklamada, 63. kampanya döneminde Kayseri Şeker tarafından uygulamaya başlanan randevulu söküm ve tesellüm çalışmalarında büyük başarı elde edildiğini ve uygulamanın rahatlığını hissettiklerini ifade etti.







Randevulu söküm ve tesellüm uygulamasına kampanya öncesinde çiftçilerle karar verdiklerini ve şu ana kadarki uygulamada çiftçilerin yüzde 85’inin randevuya uyduğunu anlatan Akay, bazı bölgelerdeki küçük çiftçilerin ise ürününü açık kantarlara teslim etmeyi tercih ettiklerini söyledi.







Akay, Şeker Kurumu'nun 2016 Ağustos ayı sonundan bu yana işlevsiz halde olduğunu da savunduğu açıklamasında, şu görüşleri dile getirdi:







"Şeker Kurumu yeterince çalışamıyor, düzenleme ve denetleme faaliyetini gerçekleştiremiyor. Bundan dolayı da şeker sektöründe şeker pancarından şeker üreten fabrikaların üretmiş olduğu şekerlerin satışında ciddi sorunlar yaşanıyor. Biz 9 bin 800 çiftçimizle sözleşme yapmış bulunmaktayız. Türkiye geneli toplamda aşağı yukarı 200 bin civarında aile şeker pancarından geçimini sağlıyor. Sektörde çalışan 10 binlerce insan var. Bunlara zarar verecek uygulamalardan vazgeçilmesi lazım. Bu nedenle şeker pancarının, Türkiye için stratejik bir ürün olarak kabul edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda bu stratejik ürüne ve üretimine zarar verecek uygulamalardan vazgeçilerek çözüm üretilmesi, tedbir alınması lazımdır."

AA