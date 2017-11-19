Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Akay: Şeker pancarı stratejik bir ürün

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, şeker pancarının Türkiye için stratejik ürün olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Akay: Şeker pancarı stratejik bir ürün

Akay, yaptığı yazılı açıklamada, 63. kampanya döneminde Kayseri Şeker tarafından uygulamaya başlanan randevulu söküm ve tesellüm çalışmalarında büyük başarı elde edildiğini ve uygulamanın rahatlığını hissettiklerini ifade etti.



Randevulu söküm ve tesellüm uygulamasına kampanya öncesinde çiftçilerle karar verdiklerini ve şu ana kadarki uygulamada çiftçilerin yüzde 85’inin randevuya uyduğunu anlatan Akay, bazı bölgelerdeki küçük çiftçilerin ise ürününü açık kantarlara teslim etmeyi tercih ettiklerini söyledi. 



Akay, Şeker Kurumu'nun 2016 Ağustos ayı sonundan bu yana işlevsiz halde olduğunu da savunduğu açıklamasında, şu görüşleri dile getirdi: 



"Şeker Kurumu yeterince çalışamıyor, düzenleme ve denetleme faaliyetini gerçekleştiremiyor. Bundan dolayı da şeker sektöründe şeker pancarından şeker üreten fabrikaların üretmiş olduğu şekerlerin satışında ciddi sorunlar yaşanıyor. Biz 9 bin 800 çiftçimizle sözleşme yapmış bulunmaktayız. Türkiye geneli toplamda aşağı yukarı 200 bin civarında aile şeker pancarından geçimini sağlıyor. Sektörde çalışan 10 binlerce insan var. Bunlara zarar verecek uygulamalardan vazgeçilmesi lazım. Bu nedenle şeker pancarının, Türkiye için stratejik bir ürün olarak kabul edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda bu stratejik ürüne ve üretimine zarar verecek uygulamalardan vazgeçilerek çözüm üretilmesi, tedbir alınması lazımdır."
AA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
Şeker FabrikasıHÜSEYİNAKAYKayseriSon DakikaKayseri Haberleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.