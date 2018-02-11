Başkan Arıkan: Çözümün adresi Saadet Partisi

Başkan Arıkan parti binasında yaptığı açıklamasında ilçelerde yeni yapılanmaya gittiklerini belirterek, “Hacılar’da iki hafta önce yeniden bir görevlendirme yaptık. Tuncay Eser arkadaşımızı Hacılar’ın yeni ilçe başkanı olarak seçmiştik. Sağ olsun Hacılar’da yaptığı üstün gayretler neticesinde birçok siyasi partiden, partimize katılımlar sağladı. Ben buradan kendisine ve Hacılar yönetimine teşekkür ediyorum. Parti olarak Türkiye genelinde ilçelerimizde yeniden bir yapılanmaya gittik. Felahiye, Sarız, Hacılar ’da bu yeni yapılanmayı gerçekleştirdik. Bu yapılanmada insanlarımızın Saadet Partisi’ni beklediklerine şahit olduk. Bugün Türkiye’deki gerçek heyecanın, sorunların doğru teşhisinin ve çözümün adresi Saadet Partisi.” şeklinde konuştu.







“Haklı çıktığımıza üzülüyoruz”

Birçok medya kuruluşu, siyasi parti ve STK’ların Saadet Partisi’ni görmezden geldiğini kaydeden Arıkan, “bu saatten sonra hiç kimsenin Saadet Partisi’ni görmezden gelme şansı bulunmadığına şahitlik ediyoruz. Türkiye son dönemlerde tarihinin en badireli günlerini yaşıyor. Gerek 15 Temmuz darbe süreci, gerekse akabinde Arap Baharı ile başlatılan ve Suriye’de çok basit hatalarla bu noktaya getirilen sorunları Türkiye’ye nasıl bir yansıması olacağını merakla bekliyoruz. Türkiye kamuoyu bu durumu bir sürpriz olarak algılıyor ama Saadet Partisi 2012 yılından bu yana adım adım yaklaşan tehlikeyi birçok platformda dilendirmiştir. 2012 yılı içerisinde o dönemki genel başkanımız Suriye’ye yaptığı ziyarette dile getirmişti. O gün bize, ‘siz Esad’la iş birliği yapıyorsunuz. Suriye’deki zulme çanak tutuyorsunuz.’ denmişti. 2018’e geldiğimizde Suriye’de 1 milyon insan katledildi, sadece 3.5 milyon insan Türkiye’de mülteci olarak yaşamak zorunda bırakıldı. O gün eğer sözümüz dinlenmiş olsaydı, Suriye’de bunlar olmayacaktı. Bir siyasi parti haklı çıktığına sevinir mi? Biz haklı çıktığımıza maalesef üzülüyoruz. Keşke haklı çıkmasaydık. Keşke Suriye bu hale gelmeseydi. Keşke Mehmetçiklerimiz her gün şehit olmasaydı ” diye konuştu.







“Yüzde 10 barajına neden ihtiyaç duyuluyor?”

Saadet Partisi’nin çatışma ile değil diyalog ile siyaset yapılabileceğini gösteren adres olduğunu ifade eden Arıkan sözlerini şöyle tamamladı;

“17 yıllık bir siyasi parti olan Saadet Partisi, 17 yıl boyunca Hazine’den bir tek lira para almamasına rağmen varlığını en güzel şekilde devam ettirebilmiş bir siyasi teşkilattır. Nisan ayında yapılan referandum ile Türkiye’de iktidar olmanın yolu yüzde 50+1 olarak belirlenmiş oldu. İktidar olmanın şartının yüzde 50+1 olduğu bir dönemde yüzde 10 barajına neden ihtiyaç duyuluyor, bunu anlamakta hakikaten zorluk çekiyoruz”







Başkan Arıkan, konuşmasının ardından, Hacılar Teşkilatına yeni katılan üyelere rozet taktı.

Haber- fotoğraf: Tuba Köksal