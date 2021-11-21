BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'A MUHTARLARDAN "KASKİ YATIRIMLARI" TEŞEKKÜRÜ

KASKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezi ile ilçelerde ihtiyaç önceliğine göre çalışmalarını sürdürüyor. İçme suyu ve kanalizasyon hatlarının rehabilitasyonu ile yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının ayrıştırılması başta olmak üzere, ilçelerdeki altyapı ağlarının yenilenmesi yönünde de önemli adımlar atılıyor.

Bu kapsamda Tomarza ilçesinde ihtiyaca göre belirlenen projeler sırasıyla hayata geçiriliyor. Ekipler, muhtelif bölgelerde kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattı imalatlarına hız verdi. İmalatların yanı sıra ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut hatlar yenilenerek, kış mevsiminde oluşabilecek riskler ortadan kaldırılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç merkez ve ilçelerde hem üst, hem de altyapı ile ilgili en ufak bir eksiklik kalmayana kadar çalışmaların süreceğini kaydetti.

En yakından en uzak ilçeye kadar aynı ölçüde hizmet götürebilmenin gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç sözlerini şöyle sürdürdü:

“KASKİ ekiplerimiz, imkân doğrultusunda her ilçeye eşit miktarda hizmet için gayret gösteriyorlar. Altyapıya verdiğimiz önemi, uygulamaya koyduğumuz ve gerçekleştireceğimiz birbirinden değerli projeler ile gösteriyoruz. Daha yaşanabilir bir Kayseri için bundan sonra da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İnsana yapılan yatırım geleceğe atılan önemli bir adımdır. Bu bilinçle insan ve çevre dostu projeleri peş peşe hayata geçirmeye devam edeceğiz. Yapılan hizmetlerin Tomarza halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Öte yandan Tomarza halkı ilçelerine yapılan yatırımlardan memnuniyet duyduklarını belirterek, başta Başkan Büyükkılıç olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Mustafa Güney, isteklerinin hiçbir zaman geri çevrilmediğini dile getirerek, “Mahallemizde birçok bölgede gerekli alt yapı çalışmaları yapıldı. Devam eden çalışmalar var. Eksik olan bölgeleri de, haber veriyoruz. Sağ olsunlar, ilgileniyorlar. İlçemiz adına başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Bülent Topaloğlu ise “KASKİ ekiplerinin çalışmalarını titizlikle takip ediyoruz. Güzel işlere imza atıyorlar. Özellikle çarşı da oluşan bazı sıkıntılar vardı. Çok şükür bunlar giderildi. Mahallemizin şuanda altyapı ile ilgili bir problemi yok. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve KASKİ ekiplerine çok teşekkür ederim. Yapılan hizmetler ile ilçemiz daha da yaşanabilir bir hale geliyor” dedi.