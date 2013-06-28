BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ BELEDİYE BAŞKANLARI TOPLANTISINDA

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, nüfusu 500 bin üzeri olan Belediye Başkanları toplantısının bugün Bursa, Şahinbey Belediyesi Toplantı Salonunda yapılacağını belirtildi.

Molla Yegan Kültür Merkezi'nde Yıldırım Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılacak toplantıya nüfusu 500 bini geçen toplam 15 belediyenin iştirak edeceğini Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi 509 bin nüfusu ile Kayseri’nin yarısına hizmet vermektedir. Nüfusumuz 55 ilin merkez nüfusundan daha büyüktür. Ayrıca Kayseri’nin ticaret ve alış veriş merkezlerinin Melikgazi de olması, sanayi bölgelerin olması nüfus hareketliliği artırmaktadır. Melikgazi bir cazibe merkezidir. Çevre, geri dönüşüm, sosyal tesisler, kentsel dönüşüm, çok büyük ve işlevli parklarımız bizim uygulamasını bizzat gerçekleştirdiğimiz projelerimizdir. Bu projeler şimdi örnek olmaktadır. Bunu anlatmak için davet üzerine çevreciliği ve doğa güzelliği ile adını Yeşil Bursa olarak almış olan Bursa ilimizde toplantıya katılıyoruz ” dedi.

Bilgi, proje ve tecrübelerin paylaşılması için 500 binin üzerindeki belediyelerin başkanlarının bir araya geleceği toplantının iki bölüm halinde yapılacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, toplantının bir gün süreceğini ve İstanbul'dan 7, Ankara'dan 2, Gaziantep'ten 2, Kayseri, Adana ve Konya'dan 1'er, Bursa'dan ise Yıldırım Belediyesi'nin ev sahipliğinde Osmangazi Belediyesi ile 2 belediyenin katılacağını kaydetti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince uygulaması gerçekleştirilmiş ve başarı ile devam eden projeler olan kapalı çok amaçlı üstü kapalı semt pazaryerleri, sosyal konutlar, kapalı otopark, meslek edindirme kursları gibi çalışmaların slâytlı ve fotoğraflı tanıtımının yapılacağını sözlerine ekledi.