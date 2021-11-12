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BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ DEVLET TİYATROSUNU İZLEDİ, TİYATROYA DAVET ETTİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçılarının Kayseri Devlet Tiyatrosu’nda sahnelediği Kuyucaklı Yusuf adlı tiyatro oyununu eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile izledi. Oyunu ilgiyle izleyen Büyükkılıç, vatandaşları tiyatro izlemeye davet etti.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ DEVLET TİYATROSUNU İZLEDİ, TİYATROYA DAVET ETTİ

Yazar Sabahattin Ali’nin kaleme aldığı ve Erkan Akçelik’in uyarladığı ‘Kuyucaklı Yusuf’ oyunuyla Kayserili tiyatro severler ile buluşan Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun sahne aldığı gece, yoğun ilgi görürken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da tiyatroyu izledi.

Eşi ile birlikte tiyatro oyununu ilgiyle izleyen Başkan Büyükkılıç, Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun yönetmeninden yazarına, oyuncularından teknik ekibine kadar emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarak, başarılarının devamını diledi. Büyükkılıç, “Şehrimizin kültür sanat hayatına önemli katkılar sunan devlet tiyatrolarıma tüm hemşerilerimi davet ediyorum” dedi.

Kültür ve sanata Büyükşehir Belediyesi olarak ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Büyükkılıç, Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun kente yeni bir zenginlik, bambaşka bir güzellik kazandırdığını söyleyerek, “Kayseri’de yerel yönetim ve hizmetlerimizin dışında kültürel ve sanatsal etkinliklerin artarak devamını sağlamak noktasında büyük bir gayret ve uğraş veriyoruz.  Bu kapsamda kazandırdığımız Kayseri Devlet Tiyatrosu kentimiz için çok önem arz ediyor” diye konuştu.

Kurumsal

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TiyatroMemduh BüyükkılıçBüyükşehir Belediye
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