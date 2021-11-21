Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar kayseri Haber Memduh Büyükkılıç Erciyes Üniversitesi Sarıoğlan

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, İSTANBUL'DA "KAYSERİ MANTI FESTİVALİ"NE KATILDI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Esenler ilçesinde düzenlenen Kayseri Mantı Festivali’ne katılarak, İstanbul’daki Kayserililer bir araya geldi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, İSTANBUL'DA "KAYSERİ MANTI FESTİVALİ"NE KATILDI

Başkan Büyükkılıç, festival öncesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu üyeleri ile bir araya geldi. Daha sonra Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile beraber Esenler Belediyesi’nin İstanbul’a kazandırılan 15 Temmuz Millet Bahçesi’ni ziyaret etti.

Ardından Esenler ilçesi Dörtyol Meydanı’nda gerçekleşen Kayseri Mantı Festivali’ne katılan Büyükkılıç, organizasyonu düzenleyen Esenler Belediyesi ve Kayseri Dernekleri Federasyonu başta olmak üzere emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederek, “Adeta Kayseri’de gibiyiz, ilçelerimizden gelen dostlarımız ile güzel bir festival oldu. Mantı festivali etkinliğinin kadim şehrimizin kültürünü yansıtarak birlik, beraberlik ile dayanışmaya vesile olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve emeği geçenlere desteklerinden dolayı plaket takdimi yapıldı.

Kayseri’nin meşhur yemeği Mantının Festivali’nde, sanatçı Orhan Hakalmaz da sevilen şarkılarıyla eşlik etti.

Festivale, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve Talas Belediye Başkanvekili Ragıp Dost ile meclis üyeleri ve Kayserililer katıldı.

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
BÜYÜKKILIÇMantı Festivali
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.