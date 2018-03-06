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Başkan Büyükkılıç:  Meclisimiz gelişimin önünü açıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belediye Meclisinin Mart Ayı toplantısında 33 maddenin görüşülerek karara bağlandığını söyledi. 

Başkan Büyükkılıç:  Meclisimiz gelişimin önünü açıyor


Belediye Meclisinin almış olduğu kararlar ile Melikgazi İlçesinin gelişmesine ve büyümesine imkan tanıdığını ve kalkınmanın önünü açtığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, kararların oy birliği ile alındığını kaydetti. 



Belediye Meclislerinin yatırım ve hizmetlerin karar mercii olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, tarihi mekanların onarımı, eğitime destek ve sağlık yatırımları gibi maddeler bulunduğunu belirterek şunları söyledi: 



"Melikgazi İlçesinin örnek ve referans belediye olmasında en büyük katkının almış olduğu kararlar ile yatırımları yönlendiren ve şekil veren Belediye Meclisidir. Bu açından Melikgazi Belediye Meclisi çalışmaları yönlendirmekte, önünü açmakta ve gelişmeyi teşvik etmektedir." 



Başkan Büyükkılıç, Belediye Meclisinde alınan kararların hayırlı olması dileğinde bulunduğunu sözlerine ekledi.
Kurum Haberi 
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Memduh BüyükkılıçMelikgaziBelediyesiMECLİSİ
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muzafer 4 gün önce

sayın menduh evleri yeşil alanlara gidenlere çare bul imarda yıldırım beyazıtta çok yeri yeşil alan olarak göstermissiniz bunun vabali çok büyük millet hakkını helal etmiyor bilgin olsun mütayitlerimi yönlendirirsin belediye olarak sizmi alırsınız arsaları evleri milleti huzura kavuşturun bir an önce menduh bey

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