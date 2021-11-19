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BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A GÜLLÜCE MUHTARI VE HEYETİNDEN “TEŞEKKÜR” PLAKETİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesi Güllüce Mahalle Muhtarı Rıfat Odabaşı ve ilçe sakinlerini kabul etti. Muhtar Odabaşı, Başkan Büyükkılıç’a mahalleye yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A GÜLLÜCE MUHTARI VE HEYETİNDEN “TEŞEKKÜR” PLAKETİ

Bünyan ilçesi Güllüce Mahalle Muhtarı Rıfat Odabaşı ve ilçe sakinleri, Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulunurken, Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, mahalle sakinleri, yol yapım ve onarım çalışmalarından, altyapı hizmetlerine kadar birçok hizmeti mahalleye kazandırdığı için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Her zaman yanlarında olup, desteğini esirgemeyen Güllüce Mahalle Muhtarı Odabaşı ve mahalle sakinlerine teşekkür eden Büyükkılıç, “Kayseri'mizde hakikaten birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde berekete vesile olan, çok güzel işler yapıyoruz. El ele, gönül gönüle, daha güzel, daha şirin, daha yaşanabilir, eğitimli, sosyal ve kültürel yönüyle bir Bünyan'ı ve mahallelerini oluşturma yönünde gayretlerimiz devam edecek” dedi.

Mahalle muhtarı Odabaşı da, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ilçe ilçe, mahalle mahalle gezip, vatandaşları bağrına basıp, istekleri ile yakından ilgilendiğini vurgulayarak, Büyükkılıç’a bu zamana kadar yaptığı ve bundan sonra yapacağı hizmetler için teşekkürlerini iletti.

Ziyaret sonunda muhtar Odabaşı, Başkan Büyükkılıç’a ilçeye ve mahalleye kazandırdığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Kurumsal

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