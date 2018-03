Başkan Büyükkılıç: Dönüşümde vatandaşlarımızı mağdur etmedik

KTO ve Melikgazi Belediyesi tarafından ‘2018 Yılı Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Tanıtım Programı’ düzenlendi.

KTO Konferans Salonu’nda düzenlenen programa, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve inşaat firmaların yetkilileri katıldı.







Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç inşaat sektörünün önemli bir alan olduğunu kaydederek, “İnşaat önemli bir sektör ve önemli bir alandır. Kayseri’miz güzelleşiyor ve gelişiyor. Bu gelişme ve güzelleşme içerisinde 2016 yılı itibariyle 560 bin nüfusa ulaşmış olan Melikgazi ilçesi olarak da sorumluluğumuzun bilinci içerisinde bu alana nasıl bir katkı sağlarız anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Geçmişi kötülemek için değil, bir tespit için söylüyorum. Onlarca yıl bu alanda gelişmeler ve çalışmalar oldu. Son dönemde yapılan kentsel dönüşüm cazibesine kapılıp da sanki kentsel dönüşümü yeni hayata geçiriyormuş gibi yorumlanmakta istemediğimizi buradan paylaşmak istiyorum. Kayseri’miz geçmiş dönemlerde gecekondulaşmaya adeta fırsat verilmiş ve Melikgazi’mizde dahil olmak üzere bölgemizde ağırlıklı olarak yaklaşık 40’a yakın mahallede gecekondulaşma mantığı içerisinde şehrimizin etrafı adeta sarılmıştı. Elbette bir ihtiyaçtan kaynaklı olarak bu yapılaşma olmuş, yöneticilerin o dönemde belki bir yol göstermemesi mantığı içerisinde şehrimize bir kambur oluşmuştu. 1994’ten beri yapılan bir ekip çalışması ile tüm yerel yöneticilere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Herkesin gücünün yettiği, aklının erdiği nispetinde bu şehre iyi niyetle hizmet etmeye çalıştığına inanıyorum. Ancak zaman zaman attığımız taşlarda bazen yerine ulaşmamış olabiliyor. O açıdan geçmişi karalama mantığından öte bir durum tespiti ve bunu giderme adına ‘Ne yaptık’ anlayışı içerisinde bizde bir şeyler söylemeye çalışıyoruz” diye konuştu.







Kentsel dönüşüm kapsamında hiçbir vatandaşı mağdur etmediklerini belirten Büyükkılıç, “Melikgazi bölgesindeki bu çalışmalara alt yapı oluşturma mantığı içerisinde adeta şehrimizin doğusundan batısına tamamını içerisine kapsayacak şekilde ferdi tapu çalışmaları da dahil her türlü fedakarlığı ve her türlü gayreti gösteriyoruz. Bu çalışmaları yaptıktan sonra insanlarımızı sosyal açıdan önemseyerek, onları mağdur etmeme anlayışı içerisinde hiçbir kardeşimizi sokağa atmadık, hiçbir kimsenin evini başına yıkmadık, binlerce konutu yapıp teslim etmek suretiyle o insanları mağdur etmedik” diyerek sözlerini tamamladı.







Hiçyılmaz’ın konuşması

KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ise Türkiye’nin ve Kayseri’nin hızla geliştiğini, buna bağlı olarak da ihtiyaçların arttığını kaydetti.

Hiçyılmaz, “Bu ihtiyaçların karşılanması için sağlanan gelişmenin ana eksenini ise inşaat oluşturmaktadır. İnşaat sektörü, kendisine bağlı 200’den fazla alt sektörün ürettiği mal ve hizmete talep yaratmakta ve bu etkisiyle, ‘ekonominin lokomotifi’ olma vasfını elde etmektedir. İngiltere’de yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, ortalama yeni bir evde 150 farklı meslek kolunu ilgilendiren 23 bin civarında parça bulunmaktadır. Hiçbir ekonomik faaliyetin bu kadar çok doğrudan ya da dolaylı etki doğurma gücü olmadığı dikkate alındığında, sektörün lokomotif gücünün, bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için vazgeçilemez değeri daha açık olarak ortaya çıkmakta. İstikrarlı büyüme ve beraberinde istihdam yaratma ihtiyacı her zamankinden daha fazla olan Türkiye ekonomisi için inşaat sektörü, her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.



İHA