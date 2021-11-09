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BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN “10 KASIM” MESAJI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vefatının 83. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle andı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN “10 KASIM” MESAJI

Başkan Büyükkılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 83. Yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk tarihinin istisna şahsiyetlerinden Mustafa Kemal Atatürk’ün, elde ettiği zaferler, fikirleri ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile dünya tarihinde de saygın bir yer edindiğini belirtti.

Atatürk’ün Türk Milleti’ni müşterek bir ideal etrafında birleştirerek kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin muassır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma konusundaki hedefine bugün de emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Bugün Türk milleti olarak vazifemiz Atatürk’ün ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ sözlerinde belirttiği gibi ülkemizin birlik ve beraberlik içinde gelişmesi, daha da büyümesi ve ilelebet payidar kalmasını sağlamaktır. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, mesajında “10 Kasım, sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü değil, O’nu anlama ve bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet gelecek nesillere teslim etme mücadelemizi tazelediğimiz gündür. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakârca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Kurumsal

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BÜYÜKKILIÇ10kasım
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