BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN 30 MİLYONLUK DEV ULAŞIM YATIRIMI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı’nın Aşık Veysel Bulvarı ile kesiştiği noktada başlatılan ve 30 milyon 548 bin TL’ye ihale edilen katlı kavşak çalışmalarını denetledi. Başkan Büyükkılıç, projeyle Hulusi Akar Bulvarı alt geçidiyle Aşık Veysel Bulvarı kesişimindeki trafik ışıklarının kaldırılarak kesintisiz akış sağlanacağına ve hem araç trafiği hem de tramvay trafiğinin rahatlatılacağına dikkat çekerek, “Buradaki kavşak çalışmamızla çok büyük bir rahatlama ve teknik olarak da sağlıklı bir kullanım söz konusu olacak” dedi.

Kent içi toplu taşımanın daha rahat ve konforlu olabilmesi için kısa ve uzun vadede çözüm üretilmesine yönelik ulaşım konularını masaya yatıran Başkan Büyükkılıç, ihale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bir an önce çalışmaların başlatılmasını istediği Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı kesişimindeki 2 adet U tipi kavşakta çalışmaları denetledi.





“TRAFİKTE ÇOK BÜYÜK BİR RAHATLAMA OLACAK”

Teknikten sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal’dan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, kesintisiz bir trafik hizmeti sunmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, “Erciyes Üniversitemizin yanı başındayız. Üniversitemize giden Aşık Veysel Bulvarı ile Hulusi Akar Bulvarı’nın kesiştiği noktada kavşak düzenlemesi, alt geçit çalışmaları gündeme geldi, bu projemizi ihale ettik ve çalışmalara başladık. 30 Aralık’ta ihalesini yapacağımız Talas’ımızdan gelecek tramvay hattımızın buluşacağı ve kesişeceği boyutu, ayrıca Erciyes Üniversitemize giden tramvay hattımızın geçtiği boyutu da düşündüğümüzde, buradaki kavşak çalışmamızla çok büyük bir rahatlama ve teknik olarak da sağlıklı bir kullanım söz konusu olacak” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, proje tamamlanıncaya kadar araç sürücülerinin ulaşım konusunda mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergah yollar yapıldığını ve çalışma süresince ulaşımın alternatif yollar üzerinden sağlanacağını kaydetti.





“15 ARALIK’TAN İTİBAREN ALTERNATİF YOLLARI KULLANMALARINI RİCA EDİYORUZ”

İhale yapılır yapılmaz hem alt geçidi, hem de Aşık Veysel Bulvarı üzerinde iki tane U alt geçit dönüşüm çalışmalarının başladığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu: “Bu çalışmaları yaparken ihale süresi içerisinde 1 senelik zaman dilimi ön görülmesine rağmen, sağ olsun firmamızın gayretli çalışmaları ile inşallah bunu en azından 4-5 ay daha erkene alıyoruz. Amacımız vatandaşımızı mağdur etmemek ve kısa sürede bu hizmetle buluşturmaktır. Bu hizmetin yapıldığı süre içerisinde ana yollarımızı kullanamayacağımız için ufak tefek sıkıntılar söz konusu olacak, 15 Aralık’tan itibaren alternatif yolları kullanmalarını rica ediyoruz, bizlere dua etmelerini ve en kısa zamanda bu sıkıntılarını giderip, sağlıklı, kullanışlı bir kavşakla şehrimizi, tramvayımızla, karayolumuzla buluşturacağımızı belirtiyorum”

Başkan Büyükkılıç, “Bu arada deplase çalışmaları var, KASKİ’mize, KAYSERİGAZ’ımıza, elektrik şirketimize ve telekomumuza ve benzeri alt kuruluşlarımıza da şimdiden teşekkür ediyorum. Deplase çalışmalarının da göz ardı edilmemesini, bu çalışmalarda önemli bir boyutunu oluşturduğunu ifade etmek istiyorum” dedi. Büyükkılıç, sözlerini maske, mesafe ve temizlik kurallarını bir kez daha hatırlatarak sonlandırdı.

PROJEDE NE VAR?

Aşık Veysel Bulvarı üzerindeki 2 adet U tipi alt geçit yapımı için kazı çalışmaları kapsamında alternatif güzergah yolarının tamamlanmasıyla birlikte Hulusi Akar Bulvarı üzerindeki kavşak noktalarında da kazı çalışmaları başlayacak. Bu kazının da başlamasıyla birlikte toplam 3 noktada hafriyat çalışmalarına geçilecek.

Kamulaştırma ile altyapı kuruluşlarının yaptığı çalışmalar hariç 30 milyon 548 bin TL’ye ihale edilen projede yaklaşık 110 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde kapalı kesite sahip 2 adet alt geçit ile yaklaşık 50 metre uzunluğa ve 7,50 metre genişliğe sahip 2 adet U tipi alt geçit yapılması planlanıyor.