BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN BİRLİK, BERABERLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaparak, “Birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı, ay yıldız Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, inancımıza bağlılığımızı asla zayıflatmadan koruyacağız” dedi.

Şehit Komandolar Durağı önünde, Türkiye Cumhuriyet kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz anısına Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kuran’ı Kerim tilaveti ve dua ile devam etti.

17 Aralık şehitlerimizi anma programına, şehit aileleri, yakınları ile gaziler ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, siyasi parti il başkanları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaparak, “17 Aralık’ta Kayserimizde şehit olan 15 canımız ile birlikte tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bu coğrafya üzerinde hesapları bitmeyen, oynayacak oyunları bitmeyen hainlere gereken dersi de askerimizin, polisimizin, milletimizin hep beraber verdiği mücadeleyi görüyoruz, görmeye devam ediyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı, ay yıldız Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, inancımıza bağlılığımızı asla zayıflatmadan koruyacağız. Şehitlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler der ilahi mesaj, onlar bizim için ölmemişlerdir, diridirler, onlar peygamberimizin yol arkadaşıdır. İnşallah bizlere de şefaatçi olacaktır. Şehit ailelerimize de sabırlar, metanetler diliyorum” diye konuştu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da “Devletimiz, milletimiz, ezanımız, bayrağımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Bütün şehitlerimizi, gazilerimizi, azizi milletimizin her zaman ifade ettiği gibi kalbimizin en müstesna yerine konumlandırdık. Onları asla unutmayacağız, unutturmayacağız, 17 Aralık’ı unutmayacağız ve unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.

Kayseri Gazisi Mustafa Uçar ise “Kayseri’de askerlik hizmetimi yaparken 17 Aralık 2016’da terör saldırısında yaralandım. Şehit olan arkadaşlarıma Allah’tan rahmet diliyorum, tedavisi henüz devam eden gazilerimize de acil şifalar diliyorum. 4 yıllık süreç boyunca bizi hiç yalnız bırakmayan Kayseri’ye çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, şehit aileleri ve gaziler olarak acılarının hala dün gibi taze ve canlı olduğunu belirterek, “Bu vatanda ay yıldızlı, al bayrağımız göklerde dalgalandığı sürece, minarelerden ezanlarımız okunduğu sürece biz her zaman can vermeye, devletimizi, milletimizi korumaya hazırız” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, ayrıca terör saldırısında şehit olan Abdulsamet Özen’in annesi Hayriye Özen ile telefonda konuşarak, acısını paylaşıp, bir kez daha başsağlığı diledi.

Programın sonunda protokol ile şehit aileleri yakınları ve gaziler, Şehit Komandolar Durağı’na gül bıraktı. Ayrıca Şehit Komandolar Durağı Türk bayraklarıyla donatıldı.