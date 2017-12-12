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Başkan Büyükkılıç’tan esnaf ziyareti 

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Camikebir Mahallesi’nin Kayseri’de adeta ticaretin kalbinin attığı mekan olduğunu söyledi. 

Başkan Büyükkılıç’tan esnaf ziyareti 

Camikebir Mahallesi esnafını ziyaret eden Başkan Büyükkılıç “Alış verişin ve ticaretin kalbi Cami Kebir Mahallesidir. Çünkü yerleşmiş bir kültürün mirasını taşımaktadır. Ticaret merkezi olması yanında Cami Kebir Camisi, Kapalı Çarşısı, Vezirhanı, Pamuk Han gibi tarihi mekanlara ev sahipliği yapmaktadır. Kazancılar Çarşısı kuyumculuğun merkezidir. Modern alış ve çok katlı çarşıları ile eski ve yeni ticaret merkezi aynı anda hizmet vermektedir. Gündüz nüfusu adeta patlama yapmaktadır. Bölge Şehri Kayseri için ayrı bir önem arz eden Cami Kebir esnafımızı ziyaret ederek, yapılan çalışmaları değerlendirdik. Çünkü bizim için vatandaşın ve esnafın memnuniyeti çok önemlidir” dedi.





Belediye çalışmalarının, bölgede hizmeti kolaylaştırdığın kaydeden Başkan Büyükkılıç, esnaf ziyaretlerinin, söz konusu hizmetlerin bütünlüğü açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.
Kurum Haberi

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Melikgazi BelediyesiMemduh BüyükkılıçCamikebir Mahallesi
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