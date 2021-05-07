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BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN “KADİR GECESİ” MESAJI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kadir Gecesi dolayısıyla yayınladığı mesajında “Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’nin kadrini bilelim, gereken önemi gösterelim” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN “KADİR GECESİ” MESAJI

Başkan Büyükkılıç, rahmet, bereket, sağlık ve huzur ayı olan Ramazan’ın, içerisinde bin aydan daha hayırlı bir gün olan Kadir Gecesi’ni barındırdığını paylaştığı mesajında, bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek şunları kaydetti:

“Rahmet, bereket, sağlık ve huzur ayı Ramazan’ın sonuna yaklaştığımız ve bitme hüznünü yaşadığımız bu günlerde, bir diğer taraftan da bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Her Ramazan’a ulaşmak, her Kadir Gecesi’ne ulaşmak insan için büyük fırsattır. Arınmak için, inancımızı, imanımızı geliştirmek için güzel bir imkân olan Ramazan ve Kadir Gecesi, ihya edilmesi gereken en özel ay ve gündür. Bu anlamda yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde, Kur’an’ın öğretisinden, faziletinden istifade etmeye özen göstermeliyiz. Sağlıkla ilgili yaşadığımız zorluklar ile hastalıklarla mücadele ettiğimiz şu süreçte Cenab-ı Allah’tan yardım niyaz etmeli, bu konuda elimizden gelen gayreti de göstermeliyiz.”

Mesajında, Kadir Gecesi’nin şehre, ülkeye ve bütün İslâm alemine hayırlar getirmesini temenni eden Başkan Büyükkılıç, “Bu pandemi süreci tez zamanda son bulsun, insanlara sağlık, huzur, mutluluk ve refah hakim olsun. Allah dünyamızı da ahiretimizi de güzel kılsın. Kadir Gecemiz mübarek, dualarımız da kabul olsun” dedi.

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