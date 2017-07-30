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Başkan Çelik, Kocasinan Bulvarı’ndaki alt geçit çalışmalarını takip etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Bulvarı, Fuzuli Kavşağı’nda başlayan alt geçit çalışmalarını takip etti.

Başkan Çelik, Kocasinan Bulvarı’ndaki alt geçit çalışmalarını takip etti

Büyükşehir Belediyesi’nin Kocasinan Bulvarı’nda üç kavşağı kapsayan alt geçit projelerinden ilki olan Fuzuli Kavşağı’nda alt geçit çalışması başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Fuzuli Kavşağı’ndaki çalışmaları izleyerek, incelemelerde bulundu. Alt geçit için yapılan kazı çalışmalarını takip eden Başkan Mustafa Çelik, müteahhit firma yetkilisinden de çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Bulvarı’nda Tuna ve 30 Ağustos Kavşağı’nı birlikte kapsayan alt geçit için de geçen hafta ihale yapmıştı.



Kayseri’nin en uzun alt geçidi olacak olan Tuna ve 30 Ağustos Kavşaklarını geçecek alt geçidin çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa çelikFuzuli Kavşağı
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şevki 8 saat önce

Şaşoğlunun kepçeleri yüzbinkere MaşAllah..

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