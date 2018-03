Başkan Çelik, yatırımları anlattı 

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, il yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları ile Kocasinan ve Melikgazi ilçe yöneticilerini Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yatırımlarla ilgili bilgilendirdi.

Yaptıkları her işin takdir edildiğini ve vatandaşların beğenisini aldıklarını vurgulayan Başkan Çelik, “2017 yılında değeri 1 milyon ve üzeri olan 400’den fazla ihale yaptık. Küçük ihaleleri ve doğrudan teminleri saymıyorum. Şu an 700’den fazla noktada şantiyemiz var. Bunlardan dolayı piyasaya verdiğimiz para 1 milyar TL’yi geçti” dedi.







“Düzgün çalışılınca Allah bereketini veriyor”

Bütçeye titizlikle uyduklarını ve her işlerini gerçek ve reel yaptıklarını ifade eden Başkan Çelik, Plan Bütçe Komisyonu’ndaki AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin bundan dolayı ziyaret ederek teşekkür ettiklerini söyledi.

Düzgün çalışıldığı takdirde Allah’ın bereketi verdiğini vurgulayan Başkan Çelik, “Yapılan çalışmalardan dolayı belediyelerinizle övünebilirsiniz. Nasıl bir işletme olursanız olun yönettiğiniz bir bütçe ve insan topluluğu vardır. Sabah besmeleyle dükkanın kapısını açıp içindeki kasaya mukayyet olursanız, harama ve helale de dikkat ederseniz bereketi arkasından geliyor” diye konuştu.

Konuşmasında ulaşım yatırımlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler de veren Başkan Çelik, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Kocasinan Bulvarı’ndaki katlı kavşaklara yaz trafiğinin çok yoğun olması nedeniyle yaz mevsimi sonunda başladıklarını söyledi.

İnşaatların bitiş süresinin 2018 yılı Haziran ayı olarak görüldüğünü ifade eden Başkan Çelik, “Ancak biz daha önce tamamlayacağız. Fuzuli’deki katlı kavşağın üzerini açtık. Melikgazi Belediyesi önündeki katlı kavşağın üzerini de 15-20 güne açarız. Böylece Kızılırmak Caddesi’nden trafik akışını sağlarız. Ocak içi olmasa da şubat’ın başında Melikgazi ve Fuzuli’yi açmış oluruz. Melikgazi Katlı Kavşağı’nın devamında Gültepe Bulvarı girişinde iki adet at nalı şeklinde alt geçit planlamıştık; ancak 40 adet büyük çınar gidiyordu. İhalesini yapmış olmamıza rağmen projeyi değiştirerek çınarları kurtardık. Buradaki alt geçitlerin bitiş süresi 2018’in sonu; ama yaz aylarının başında bitireceğiz. Bunlar bitince Kartal Kavşağı’ndan Doğumevi’ne kadar olan aksı ışıksız ve kesintisiz hale getireceğiz” dedi.







“25 metrelik otobüsler alacağız”

Kocasinan Bulvarı ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’na yapılacak katlı kavşaklarla ilgili de bilgi veren Başkan Mustafa Çelik, yeni açılacak yollar ve raylı sistem hatları konusunda da açıklamalarda bulundu. Kuzey-Güney aksındaki raylı sistem hattı için Anayurt’tan Furkan Doğan Yurdu’na kadar olan bölümüne ocak-şubat gibi başlayacaklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, Şehir Hastanesi’nin ulaşımı için buldukları formüle de değindi.

Hastanenin 2018 yılı başında açılması düşünülerek Bekir Yıldız Bulvarı’nda çalışacak 25 metrelik raylı sistem büyüklüğünde elektrikli araç ihalesine çıkacaklarını ifade eden Başkan Çelik, “Burada üçüncü bir toplu taşım hattı gerçekleşecek. Elektrikli otobüsler bataryalı oldukları için kataner hattı çekilmeden çalışacak” şeklinde konuştu.

Mini cep terminalleri, Keykubat Şehir Parkı başta olmak üzere yeni yeşil alanlar, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, 5 yıldızlı sosyal yaşam merkezleri, spor tesisleri, eğitim projeleri, kütüphaneler, emniyet müdürlüğüne yapılan hizmet binaları, ilçelere yapılan yatırımlar, Beydeğirmeni Besi Bölgesi gibi çalışmaları değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, KASKİ’nin altyapı yatırımlarından da bahsetti.

Kayseri’deki içme suyunun Türkiye’deki en uygun ve en kaliteli su olduğunu dile getiren Başkan Çelik, bu kalitedeki suyu bu kadar ucuz bir başka belediyenin kullandıramayacağını kaydetti.

Altyapı otomasyonunda Türkiye’nin en iyisi olduklarını da belirten Çelik, “Kanalizasyon yatırımlarımızla nüfusun yüzde 97’sine ulaşmayı planlıyoruz. Atık su arıtmada da yüzde 95’lere ulaşacağız. Bu rakamlara ulaşabilecek belediye yok” dedi.







Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes’teki yatırımlar, KAYMEK, Genç KAYMEK ve Huzur Çınarı çalışmaları, 9 günde 580 bin ziyaretçinin geldiği ve Türkiye’nin konuştuğu Kitap Fuarı, Kent Ekmek Fabrikası, Erguvan Tesisleri ve kültür sanat faaliyetleri hakkında da açıklamalarda bulundu.

