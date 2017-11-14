Başkan Çelik’ten memnuniyet yüzde 49

ORC Araştırma Şirketinin Yerel Yönetimler Temmuz 2017 araştırmasında “Bu Pazar yerel seçim olsa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy vermeyi düşündüğünüz parti hangisidir?” sorusuna ankete katılanlardan yüzde 56,4’ü AK Parti, yüzde 25’i Milliyetçi Hareket Partisi, yüzde 13,5’i Cumhuriyet Halk Partisi, yüzde 5,1’i ise diğer partiler cevabını verdi.







“Kayseri Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’ten memnun musunuz” anketinde ise yüzde 49,4 ‘Evet’, yüzde 46,3 ‘Hayır’ cevabı geldi. Yüzde 4,3’lük dilim ise fikir belirtmedi.

30 büyükşehir arasında 16. sırada yer aldı.







Memnuniyet durumlarına göre değerlendirildiğinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik yüzde 49,4 memnuniyet oranıyla aralarında Sakarya, Ordu, Konya, Eskişehir, Antalya, Gaziantep, Kocaeli, Malatya, Aydın, Manisa, Trabzon, Samsun, Kahramanmaraş, Erzurum, Denizli, İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Hatay, Şanlıurfa, Mardin, Van, Adana, Mersin, Muğla, Tekirdağ’ın olduğu 30 büyükşehir içerisinde 16. sırada yer aldı.

Haber: Ramazan KARAKUŞ





