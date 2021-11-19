BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, “KENDİ KENDİNE YETEN BELEDİYE OLARAK STANDARTLARI ARTIRIYORUZ”

Dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve yüzde yüz yerli üretim olan ‘Asfalt Plenti’ ile saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, daha ekonomik ve daha kaliteli üretim imkanı sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Agrega Üretim Tesisiyle de asfalt için gereken olan malzemeyi ürettiklerini söyledi. Kocasinan’ın büyük hedefleri olduğunu ve bunun içinde altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten bir belediye olduk. 4 yıl önce 200 bin metrekare alan üzerinde kurduğumuz ve Kayseri’de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ise asfalt için gereken olan agrega malzemesini kendimiz üretiyoruz. Gürpınar Taş Ocağında incelemelerde bulunduk. Belediyelerin en önemli harca kalemlerinden biri de asfalt üretimidir. Hatta yüzölçümü olarak büyük bir alanı kapsayan ilçemizde altyapı çalışmaları önemli yer tutmaktadır. Yeni imarlaşan bölgelerimize yeni yol yaparken, mevcut olan yollarımızı da yeniliyoruz. Şehrimize, yol ve altyapı konusunda üretim yapan bir belediyeyiz. Bu yıl, içinde bulunduğumuz taş ocağıyla asfalt için gereken olan malzememizi kendimiz üretmeye başladık. Bu noktada ‘Kendi kendine yetebilen bir belediye’ olabilmenin standartlarını her geçen gün artırıyoruz. Her zaman belirttiğim gibi; her alanda ‘Kendi kendine yetebilen bir belediye’ olabilmek için bütün birimlerimizle birlikte yoğun gayret sarf ediyoruz ve yatırımlarımızı daha da artırıyoruz. Burada kendi üretmiş olduğumuz agrega ile diğer taraftan kendi üretmiş olduğumuz asfalt tesisimizle Kocasinan’ımızın yollarını yeniliyoruz. Hemşehrilerimize yol çalışmaları gibi her alanda hizmet üretmeye devam ediyoruz. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Vatandaşımızın hizmet kalitesini doğrudan etkileyen tesis, daha kaliteli, daha az maliyetli ve daha uzun ömürlü agrega üretimi sağlıyor. Hedefimiz, Kocasinan’ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşımızın hizmetine sunmaktır” diyerek noktaladı.

Öte yandan yaptığı yatırımlarla ‘Kendi kendine yetebilen’ tesisleriyle dikkat çeken Kocasinan, 200 bin metrekare alana kurulan Agrega Üretim Tesisiyle kendi asfalt malzemesini üretiyor. Dünya standartlarında kaliteli asfalt üretimi için her gün numune alıp, kendi laboratuvarda analiz eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan konkasör ile asfalt plentinin teknik yönden kaliteli asfalt üretimi için gerekli kaliteli kalker sınıfı agrega ile yol yapımı için gerekli olan alttemel, temel ve çeşitli ebatlarda asfalt mıcırı üretimi gerçekleştiriliyor.

