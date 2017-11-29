Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Çolakbayrakdar: Yeni Kocasinan’ı hazırlıyoruz 

Şehir merkezindeki mahallelerde yol ve kaldırım çalışmalarına devam eden Kocasinan Belediyesi bir yandan da kırsaldaki çalışmaları hızlandırdı. Kar yağışı hakimiyetini göstermeden asfalt çalışmalarını tamamlamayı planlayan Kocasinan Belediyesi, bu çerçevede Barsama ve Gömeç Mahallesi’nin yollarını da yeniliyor.

Başkan Çolakbayrakdar: Yeni Kocasinan’ı hazırlıyoruz 

Yenileme çerçevesinde gece-gündüz, yaz-kış demeden olabildiğince hızlı bir şekilde ‘Yeni Kocasinan’ı şekillendiren Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı yol çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürerek, vatandaşın hizmetine sunuyor. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Barsama ve Gömeç Mahallelerinde asfaltlama çalışmaları yaparak daha modern yolları vatandaşların hizmetine sunuyor.



Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar kapsamında 2 Milyon Türk Lirasına mal olacak olan toplam 9 kilometre uzunluğundaki yollara 15 bin ton alt temel malzeme ve 11 bin ton asfalt serimi gerçekleştiriyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı daha yaşanılabilir ilçe haline getirmeye gayret gösterdiklerini vurgulayarak, “Mahallelerimizin her birini Yeni Kocasinan’a hazırlamak için aralıksız çalışıyoruz. Merkezdeki en büyük ilçe olmamız sebebiyle çok büyük bir yol ağına sahibiz. Gerek yenilenmesi gereken yollar, gerekse yeni yapılmakta olan yollar için asfalt olmazsa olmazımızdır. Bu kapsamda Kayseri’de en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle yolları daha kaliteli hale getirirken yılsonuna kadar 150 bin ton asfalt serimi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, hava şartlarına göre asfaltlama çalışmalarının aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.
Kurum Haberi 

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
AhmetÇolakbayrakdarBarsamaGömeçYeni KocasinanBELEDİYETÜRK LİRASITürkiyeKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.