Başkan Çolakbayrakdar: Yeni Kocasinan’ı hazırlıyoruz 

Yenileme çerçevesinde gece-gündüz, yaz-kış demeden olabildiğince hızlı bir şekilde ‘Yeni Kocasinan’ı şekillendiren Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı yol çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürerek, vatandaşın hizmetine sunuyor. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Barsama ve Gömeç Mahallelerinde asfaltlama çalışmaları yaparak daha modern yolları vatandaşların hizmetine sunuyor.







Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar kapsamında 2 Milyon Türk Lirasına mal olacak olan toplam 9 kilometre uzunluğundaki yollara 15 bin ton alt temel malzeme ve 11 bin ton asfalt serimi gerçekleştiriyor.







Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı daha yaşanılabilir ilçe haline getirmeye gayret gösterdiklerini vurgulayarak, “Mahallelerimizin her birini Yeni Kocasinan’a hazırlamak için aralıksız çalışıyoruz. Merkezdeki en büyük ilçe olmamız sebebiyle çok büyük bir yol ağına sahibiz. Gerek yenilenmesi gereken yollar, gerekse yeni yapılmakta olan yollar için asfalt olmazsa olmazımızdır. Bu kapsamda Kayseri’de en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle yolları daha kaliteli hale getirirken yılsonuna kadar 150 bin ton asfalt serimi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, hava şartlarına göre asfaltlama çalışmalarının aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kurum Haberi