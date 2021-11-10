Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Haber kayserihaberleri MHP kayseri haberler MUSTAFA YALÇIN

BAŞKAN ESAT ÖZTÜRK, ÇOCUK HASTA ODASI'NIN AÇILIŞINI YAPTI

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı Devlet Hastanesi’nde hayırseverler tarafından tefriş edilen Çocuk Hasta Odası’nın açılışını yaptı.

BAŞKAN ESAT ÖZTÜRK, ÇOCUK HASTA ODASI'NIN AÇILIŞINI YAPTI

Hayırseverler Ayşe ve Mustafa Patur çifti tarafından tefriş edilen Çocuk Hasta Odasının açılışına Başkan Esat Öztürk’ün yanı sıra Yahyalı İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı İlçe Müftüsü İbrahim İkbal, Yahyalı İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Doğan, Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Muhammed Mustafa Özdemir, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Duran Araç ve hayırseverler katıldı.
Açılışta konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Yeni hizmete giren 75 yataklı Devlet Hastanemizde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve bakanlık bünyesinde çalışan tüm sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum.  Yahyalı manevi iklimin yoğun olduğu, güzel insanların yaşadığı, hayırseverleri ile anılan bir ilçe. Çocuk hasta odasını çocuklara uygun bir konseptle tefriş eden hayırseverlerimize ve buna yardımcı olan başhekimimize ve müdürlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hayırseverlerimize teşvik olması açısında bu tür çalışmaları önemli buluyorum. Yeni hastanemize de bu tür güzellikler yakışır. Özel hastanelerde olmayan konforu biz ilçemizde görüyoruz. Ben, emeği geçen herkese bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca hastanemizin diğer birimlerine katkı sağlayan iş adamlarımızı da şükranlarımızı sunuyorum. Sağ olsun devletimiz her türlü ihtiyacımızı karşılıyor ama hayırseverlerimizde buna güzellikler katıyor.” Diye konuştu.
Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner’de konuşmasında; “Devletimiz en güzel şekilde ilçemize bir hastane kazandırdı. Emeği geçen Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ediyoruz. İlçemize yakışır bir hastanemiz oldu. Hayırseverlerimizde yeni hastanemize güzellikler katmak istediler. Bu vesile ile Ayşe teyzemize ve Mustafa amcamıza teşekkür ediyoruz. Hastanemizde güzel bir oda tefriş ettiler ve elektronik cihaz katkısında bulundular. Hastanemizde güzellik yapmak isteyen hayırseverlerimiz varsa, isimlerini ölümsüzleştirmek isterlerse hastanemiz bu konuda hazırdır.” İfadelerini kullandı.
Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Muhammed Mustafa Özdemir’de hayırsever çifte teşekkür etti.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
EsatöztürkYahyalı Belediyesiçocuk Hasta Odası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.