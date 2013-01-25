Başkan Özhaseki 16 Bin TL Kazandı

CHP'nin Kayseri Büyükşehir Belediyesi hakkında ortaya attığı iddiaların ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin açtığı tazminat davaları sonuçlanıyor. Özhaseki, Kayseri 4. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görülen davalar neticesinde, son olarak eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'dan 10 bin lira, Konya Milletvekili Atilla Kart'tan da 6 bin lira tazminat kazandı. Mahkeme, masrafların ve faizlerin de Baykal ve Kart'tan tahsil edilmesine karar verdi.