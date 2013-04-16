Başkan Özhaseki: Bende Milliyetçiyim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan projeleri anlatan Başkan Mehmet Özhaseki, toplantının sonunda sorulan soruları cevaplandırdı. Başkan Özhaseki, açılım süreci ile ilgili olarak sorulan bir soruya, “Şuna seviniyorum, bu konu başladığından beri 3 ay geçti ve bir tek gencimiz toprağa düşmedi. Bir askerimiz şehit olmadı. Bir ana daha ağlamadı. Buna hepimiz sevinelim. Bunun karşısında ‘şu geliyor, bu gidiyor’ denildi. Türk kimliği ortadan mı kaldırıldı, vatan elden mi gitti? Ne oldu?’ İleride olur bize göre olur’ önce şu kan bir dursun. Bir genç düşmesin toprağa. Ama bir çok insanda şunu hissediyorum, ‘Biz öldürürüz, yıkarız, dökeriz’ kardeşim 33 bin kişi insan ölmüş, 6-7 kere dağ kadrosunu yok etmişsin. Ne oldu bitiyor mu? Vurularak, kırarak, öldürerek olmuyor. Bataklığı kurutmak lazım. Bu yapılıyor işte. Bundan niye rahatsız oluyoruz. Şehit cenazeleri gelmiyor niye üzülüyoruz buna. Ben anlamakta güçlük çekiyorum. Ben milliyetçi bir insanım, vatanına milletine bağlı bir insanım, milli ve manevi değerlere de bağlıyım. Şu ana kadar da bundan zerrece taviz verildiğine inanmıyorum. Yavrularımız ölmediği için de Cenab-ı Allah’a şükrediyorum. ‘Şimdi gitsin de birileri orda ölsün, vuralım, kıralım’ diyenler, çocuklarını göndersinler ve askere yazdırsınlar da görelim. Kendi kardeşini ve çocuklarını kimse getirmiyor. Eğer barış geliyorsa buna sevinelim.

Allah isteseydi insanları tek bir ırktan yaratmaz mıydı? Bundan bile düşünülecek alınacak dersler var” cevabını verdi.

Başkan Özhaseki, İncesu Belediyesi ile ilgili olarak görüşülen bir davada CHP tarafından Büyükşehir Belediyesi’nin isminin karıştırıldığı ile ilgili olarak sorulan bir soruya ise, “Artık o arkadaşlar bir mahçubiyet içindeler. Yaptıkları hatayı da anladılar. Sonra sucuk dağıtımı da onların içlerine oturdu, canları sıkıldı. İncesu dosyasında ne benim adım ne de arkadaşlarımın adı geçiyor. Bir şey bulaştırmak için çalışıyorlar. Bu dünyada ben onlar gibi olmak istemezdim” cevabını verdi.

BÜYÜKŞEHİR PROJELERE 1 MİLYAR TL HARCAYACAK

- KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MSEHMET ÖZHASEKİ:

- “2000’Lİ YILLAR İLERİDE ÇOK KONUŞULACAK”

- “ERCİYES’TE AMACIMIZA ULAŞTIK”

- “CUMHURİYET MEYDANI’NDAKİ TABELALARIN TAMAMINI İNDİRECEĞİZ”

- “TAKSİ DURAKLARI TEK TİP HALİNE GETİRİLECEK”

- “CUMHURBAŞKANI 17 MAYIS’TA KAYSERİ’YE GELECEK”

- “İLDEM HATTINDA YIL SONU DENEME SÜRÜŞLERİ BAŞLAYACAK”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, düzenlenen basın toplantısında 2013 yılında yapılacak olan projelere 1 milyar TL harcanacağını açıklayarak, “2000’li yıllar ileride çok konuşulacak” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, “2000’li yıllar ileride çok konuşulacak. İçinde bulunduğumuz ortamda birçok insan çok algılayamayabilir ama emin olun ileride bundan çok bahsedilecek” diyerek başladığı basın toplantısında “Kayseri için bu yıllarda çok önemli projeler inşa edilmekte. Bu projeler dua almaya vesile olan projeler” ifadesinde bulundu.

Başkan Özhaseki, önceliğin Erciyes olduğunun altını çizerek, “Erciyes’te kayak merkezi projesini ortay atmasak Kayseri’de yaşayan kimse bize kayak merkezini niye yapmıyorsunuz demezdi. Ancak bu proje Kayseri’nin geleceği olan proje. Şu anda Erciyes’e gelen herkes sıkıntısız kayak yapabileceği bir yer oldu ve bugüne kadar 21 ayrı otel yerini sattık. Bunu kimse yapamazdı. Biz başardık. Erciyes’te geleceği gördükleri için işadamları yatırım yaptı.

Bugün sezon itibarıyla Erciyes’i 1 milyon kişi ziyaret etti. Önümüzdeki yıl biraz daha fazla turisti görebileceğinizi söyleyebilirim. Ana temeli bitirdik. Şu ana kadar 300 milyon liraya yakın para harcadık. Kongre merkezimize bir konser salonu ilavesi yaptık. 164 etkinliğe ev sahipliği yaptık. Kültür-sanat yönünden Kayserili’nin de ilgisi büyük oldu” dedi.

2013 yılı içinde yapılacak olan çalışmaları iki başlık altında topladıklarını açıklayan Başkan Özhaseki, “Birinci bölüm Kültür Yolu Projesi, ikinci bölüm ise Harikalar Diyarı ve Eğlence Merkezleri” dedi.

Başkan Özhaseki, 2013 yılı içinde yapılacak olan çalışmaları şu şekilde anlattı:

“Kayseri’ye gelen bir misafirimizi nereye götüreceğimizi belirleyeceğimiz bir proje. Tüm tarihi yerlerimizi elden geçiriyoruz. Kale içi projemiz var, bunların arasında olan. İçeride esnafı mağdur etmeden çıkarmak için çok uğraş verdik. Önümüzdeki aylarda tamamen boşalmış olup işe devam edeceğiz. Kale içerisinde Arkeoloji Müzesi ile kafeler ve restoranlar açılmasını sağlayacağız yıkımdan sonra müze nezaretinde hafriyata başlıyoruz. Kalenin altından bir tarihi eser çıkar mı diye dikkatli kazılar yapacağız.

Selçuklu Medeniyeti Müzesi’ni inşa edeceğiz. Kayseri Selçuklu şehri diye övünüyoruz ama Kayseri’nin Selçuklu şehri olduğunu vurgulamak adına Selçuklu Müzesi yapacağız.

KAYSERİ MAHALLESİ PROJESİNDE ASLI İLE KEREM HİKAYESİ ANLATILACAK

Kayseri Mahallesi Projesi’nde çalışmalarımız devam ediyor. Kayseri yapısına uygun bir yer yapacağız. Burada Aslı ile Kerem’i sergileyeceğiz. Burada yaşanmış Aslı ile Kerem hikayesi var. Bunu ortaya çıkaracağız. Kayseri’nin bir mahallesinin yaşamasına vesile olduk diye seviniyoruz.

CUMHURİYET MEYDANI’NDA TABELALAR İNDİRİLECEK

Meydan ve çevresindeki tabloların tamamını indireceğiz, ihalesini yaptık ve işe başladık. Meydana bağlanan 4 cadde üzerindeki yerlerin tamamını bitireceğiz. Bunu önemsiyoruz. Tarihi meydan içerisinde çirkin görüntüler kalkacak.

Taksi durakları değişecek, tek tip taksi durakları yapacağız. Bununla birlikte Kurşunlu Parkı içerisinde açık hava pateni açacağız.

KİÇİKAPI MEYDANI DÜZENLENECEK

Kiçikapı’daki kiliseyi devir aldık, kilisenin içerisinde hoş olmayan işler yapılıyordu, okey oynanıyordu, spor yapılıyordu. Hiçbir şekilde yakışmaz. Çünkü içerisinde yaratıcı anılmakta. Hiçbir ibadethane içerisinde bunlar yapılmaz. Bunu önleyeceğiz.

Kayseri Lisesi’ni de devir aldık. Bina çürüme içerisinde. Kayseri Lisesi tarihi binayı devir aldık. Burayı müze haline getirip milli mücadelede şehit olanları hatırlamak anlamında bir müze yapacağız. Buranın üst katını da resmi kabullerin yapıldığı misafirlerin ağırlanacağı bir bölüm olarak yapıyoruz.

HUNAT CAMİİ VE KÜLLİYESİ KİTAP KURTLARINI AĞIRLAYACAK

Vakıflardan izin alarak burasını da işlemden geçireceğiz. Burayı kültür adamlarının toplanabileceği bir yer olarak düşünüyoruz. Kitap kurtlarını burada toplayacağız.

CAMİKEBİR ÇEVRESİ YENİDEN DÜZENLENECEK

Kültür yolundaki projeyi birkaç ay içerisinde bitireceğiz. Ondan sonra bakacaklarımız var. Camiikebir bunlardan birisi. Camikebir’in etrafını açacağız. Bu çevreyi tamamen temizleyeceğiz ve Camikebir çevresini açacağız. Bunlar Kayseri için bir elzemdi ve kültür için bunları yapmalıydık, yapacağız.

CUMHURBAŞKANI 17 MAYIS’TA KAYSERİ’DE

Toplamda 700 dönüm Kayseri’ye 17 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımız geliyor. 19 Mayıs’ta burayı yetiştirip açmak istiyoruz. Burada eğlence parkı, hayvanat bahçesi gibi 30 ayrı etkinlik var. Hayvanat bahçesini hayvan hapishanesi yapmayacağız. Her birisinin barınağını ayrı ayrı yaptık ve bitmek üzere. Burada spor alanları da olacak.

RAYLI SİSTEMDE YIL SONUNDA DENEME SÜRÜŞÜ YAPILACAK

Yıl sonuna kadar üniversite ve İldem hattı bitecek, 35 kilometreyi bitirmiş olacağız. Bu bir başlangıç ve devam ediyor. Tüm Kayseri’nin etrafını saracağız. Duraklara ise kitaplar koyacağız. Yaklaşık 10 durağa kitap koyacağız.

Büyükşehir Belediyesi’nin yanında bulunan 2 villa ve lojmanlar yapılan protokol ile yıkılacak. Protokol gereği bizim yapmamız gereken lojmanlar şartlara uygun olarak yapıldı ve ileriki günlerde teslim edilecek. Garnizon Komutanımıza da teşekkür ederiz. Bize çok yardımcı oluyorlar. Belediye çevresinde bulunan iki lojmanı yıkıp burayı tamamen park yapacağız. Askerlik Şubesi konusunda da çalışmalar sürdürülüyor.

YENİ HAL KOMPLEKSİNDE 118 DÜKKAN BULUNACAK

118 ayrı dükkan yapılıyor, hal esnafı arkadaşlarımızla anlaştık. Güzel bir iş çıkacak.

Kayseri ve çevresinde bulunan inşaat malzemesi satılan yerleri kaldırıp toplu bir yere taşıyoruz ve şehir içerisinde açılan bu yerlerin tamamı ise park olacak.

Erciyes’te bulunan açık gondollar kalkacak 10 kişilik kapalı gondollar yapacağız. Bunlar rutin belediye hizmetleri, bu basın toplantısında ciddi gördüğümüz icraatlarımızı anlatmaya çalıştık. Bunlar kalıcı eserler.

Bundan 15-20 yıl önce ilk yurt dışı ziyaretlerimizde kıyaslama yapmaya çalıştım. Ancak çok fazlası vardı. Bugün ise Kayseri’de her şey var artık. Çok seviniyorum bu sebeple.

Geçtiğimiz yıl 400 milyon liraya yakın para harcadık ve bu yıl da aynı parayı aktaracağız. Bu rakamların tamamı 1 milyar TL’yi buluyor.

Artık bıkkınlık verdi ve tadı kaçtı. CHP’li arkadaşlar bir mahcubiyet içerisindeler. İncesu dosyası içerisinde ne benim adım ne de İncesu Belediyesi’nin adı geçiyor. Bu gibi işler içinde çırpınmaya devam etsinler.”



