Başkan Özhaseki Berlin'de Ödül Aldı

8 yıldır 4 dilde yayın yapan turizm sektörünün bilgilendirme ve haber platformu Tourexpi'nin yurtiçinden ve yurtdışından 40 binden fazla okuyucusunun oylarıyla belirlenen en iyi destinasyon yöneticilerine ödülleri törenle verildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'nda gerçekleşen törene; yurtiçinden ve yurtdışından çok sayıda turizmci, bürokrat ve siyasetçi katıldı. Törene uluslararası basının da ilgisi yoğun oldu.

Erciyes Dağı'nda büyük bir yatırım ile uluslararası standartlarda kayak merkezi yapılmasına öncülük ettiği ve bu dev proje için kentin kaynaklarını akıllıca ve cesaretle kullandığı için 'Yılın En İyi Turizm Belediye Başkanı' seçilen Başkan Özhaseki, ödülünü Tourexpi yetkililerinin elinden aldı.

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ni Berlin'de de tanıtma imkanı bulan Başkan Özhaseki, Erciyes'e yapılan yatırımları anlatarak Erciyes'in yakın zamanda dünyanın en gözde kayak merkezlerinden biri olacağını söyledi.

ÖZHASEKİ FUARI GEZDİ

Ödül törenin ardından Başkan Özhaseki, Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'nı gezerek incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yöneticilerle birlikte standları dolaşan Başkan Özhaseki, stand yetkililerinden bilgiler aldı.