Başkan Özhaseki: İlçelere Zengin Ortak Geliyor

İlçelere yaptığı ziyaretleri Tomarza ve Develi ile sürdüren Başkan Özhaseki, çok güçlü olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bütün imkanları ile ilçelere katkı sağlayacağına vurgu yaparak, "Mahalle bakkalının yanına açılan süper marketin, bakkala ortaklık teklif etmesi neyse, Büyükşehir Belediyeleri'nin de ilçelere hizmet götürmeye başlayacak olması odur. Biz bütün imkanlarımızla ilçelere hizmet götüreceğiz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem ve belediye yöneticileriyle birlikte Tomarza ve Pınarbaşı'nda temaslarda bulunan Başkan Özhaseki, yürürlüğe girecek olan Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun getirileri hakkında bilgiler verdi.

Programlarda açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin, yeni kanunun getirilerini anlatmak üzere buralara kadar geldiğini ifade etti ve büyükşehire bağlandıktan sonra ilçelerin çok daha iyi şekilde hizmet alacağına inandığını söyledi.

Ömer Dengiz'den sonra söz alan ve yürürlüğe girecek olan kanunun getirilerine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti iktidarı ile birlikte Türkiye'in önünün açıldığına vurgu yaparak, "Dünyada itibarımız arttı. Şimdi dünyanın heryerinden insanlar, heyetler ülkemize geliyor, şehrimize geliyor. Uluslararası spor organizasyonları Kayseri'de yapılıyor. Dünya Basketbol Şampiyonası yapıldı, Haziran ayında U-20 Dünya Kupası burada yapılacak. Neden bunlar burada yapılıyor, çünkü en mükemmel spor tesisleri burada da ondan. Şimdi şehrimizi çok daha ileriye götürecek projelerin peşinde koşuyoruz. İkinci devlet üniversitesi, Erciyes Projesi gibi projeler birbirini izliyor. Bizim asli görevimiz olmadığı halde, bu şehre olan borcumuzu ödeyelim diye yapıyoruz bunları" dedi.

Başkan Özhaseki, ilçelerde altyapı gibi masraflı işlerin büyükşehir belediyesi tarafından yerine getirileceğine dikkat çekerek, "Bu kanunla altyapı başta olmak üzere birtakım hizmetler artık Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirilecek.

ani Kocasinan Belediyesi neyse, Melikgazi Belediyesi neyse onun gibi olacak. 1/25 binlik ana planlar Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirilecek, yani ana planlamayı Büyükşehir Belediyesi yapacak. Bu kanunla birlikte ilçelerimizin su, kanal ve arıtma tesisi gibi bütün altyapı hizmetleri, itfaiye ve ulaşım hizmetleri Büyükşehir Belediyesi'ne geçiyor. Altyapı önemli ve oldukça da masraflı bir yatırım alanı. İlçe belediyelerimizin imkanlarının kısıtlı olduğunu da hepimiz biliyoruz. Bu meşakkatli ve masraflı işleri artık Büyükşehir Belediyesi yerine getirecek. Bunun yanında itfaiye ve ulaşım konusunda büyük kolaylıklar sağlanacak" dedi.

"BÜTÇENİN YÜZDE 10'U KÖYLERE"

Çıkan kanunun, belediyelerin bütçelerinin yüzde10'unu köylere yatırım yapmayı zorunlu kıldığına vurgu yapan Başkan Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, bağlı birimlerle birlikte 600 milyon liralık bütçeye sahip olduğunu ifade ederek, "Bunun yüzde10'u olan 60 milyon lirası köylere ayrılacak. Ayrıca köyler, vergilerden, harçlardan muaf tutulacak. Kanun bu işi sağlama alıyor ve altyapıyı, yolu, kanalı suyu yapmakla zorunlu kılıyor. İnşallah Kayseri'nin dört bir tarafı bu kanunla birlikte hizmete doyacak. Organize Tarım, Organize Hayvancılık gibi alanlarda yatırım yapacak alanlar arıyoruz. İşte ilçeler bu açıdan çok uygun imkanlar sağlayacak. Bu da ilçelerin kalkınmasına katkı koyacak. Şehirle ilçeler arasındaki devasa uçurum, bu yasayla ortadan kalkacak" diye konuştu.

Başkan Özhaseki, son olarak da bundan sonraki yerel seçimlerde hem muhtarlık için hem ilçe belediye başkanı için hem de büyükşehir belediye başkanı ve meclis üyesi için oy kullanılacağını sözlerine ekledi.

Gerek Tomarza'da gerekse de Develi'de vatandaşlardan büyük ilgi gören Başkan Özhaseki' ve AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz'e Develi Belediye Başkanı Recep Özkan tarafından günün anısına porselen bir hediyelik eşya takdim edildi.