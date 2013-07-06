Başkan Özhaseki, Kayseri'deki Değişime Dikkat Çekti

Başkan Özhaseki tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de hızlı bir değişimin olduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesi'nin şehre yaptığı hizmetlere değindi. Şehrin altyapı ve üst yapısının tamamlanmasının ardından kalkınma ve kültür sanat projeleri üzerinde çalıştıklarını kaydeden Başkan Özhaseki, "Üzerinde çalıştığımız kalkınma projeleri, belediyelere görev olarak yüklenmeyen ancak bizim şehrimiz ve insanımız için yapmayı üstlendiğimiz projeler. Erciyes projesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Bölge Hastanesi projeleri bu kalkınma projeleri arasında yer alıyor. Erciyes'te toplamda 300 milyon avro bedelli devasa bir proje var. Bu proje Kayseri'nin geleceğini şekillendirecek. Abdullah Gül Üniversitesi, büyük gayretlerimiz sonucunda kuruldu. 2. Devlet üniversitemiz Kayseri'nin ufkunu açacak. Yabancı dilde eğitim verecek bu üniversite bizi dışarıya açacak. 1500 yataklı Bölge Hastanesi ise Kayseri'yi çevrenin merkezi haline getirecek" dedi.

"BU ŞEHİR YAŞASIN İSTİYORUZ"

Kayseri'deki kalkınma projelerinin üzerine kültürü, sanatı ve sporu bina ederek insanların yaşadıkları şehirden zevk almalarını sağlamak istedikleri ifade eden Başkan Özhaseki, "Bu şehrin kocaman bir huzurevi olmasını istemiyoruz. Bu şehir, kültürüyle, sanatıyla, meşru eğlenceleriyle, sporuyla yaşasın istiyoruz. Kadir Has Sadyumu, bu anlamda önemli bir proje oldu. U-20 Dünya Şampiyonası devam ediyor. Eskiden Kayseri'de milli maç, dünya şampiyonası hayal gibi gelirdi. Yine önümüzdeki yıl Erciyes'te Balkan Kayak Şampiyonası var. Cırgalan'da 700 dönüm üzerine kurulan Harikalar Diyarı var. Burada aklınıza gelebilecek her türlü keyifli aktiviteler yer alıyor. Bu anlamda da işler iyiye gidiyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Kayseri'nin kendi içindeki uyumuna da dikkat çeken Başkan Özhaseki, şehrin gelişip büyümesinde bu uyumun çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

KAYSİAD Başkanı İbrahim Yılmaz ise toplantıda faaliyetleri hakkında bilgiler vererek Kayseri'deki sanayi ve ticaret ortamına değindi. Yılmaz, ''Yerel yönetimler olarak biz olağanüstü şanslıyız. Gerçekten bu şehrin markalaşmasında ve isminin Türkiye sınırlarını aşmasında yerel yönetimdeki arkadaşlarımızın çok emekleri var. Bizde iş adamları olarak sizlerin, hükümetimizin yardımlarıyla iyi şeyler yapmanın peşindeyiz. Devletin ürettiği projelerin bir tarafından tutalım istiyoruz. Çok kazanmanın ötesinde kaliteli şeyler yapma hedefindeyiz. Çünkü Türkiye buna layık, Kayseri bunu hak ediyor" dedi.