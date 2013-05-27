Başkan Özhaseki, Macaristan Gezisini Değerlendirdi

Bazı Büyükşehir Meclis üyeleri ve gazeteciler ile Macaristan'a gittiklerini ifade eden Başkan Özhaseki, Macaristan'ın Türkiye'yi çok fazla önemsediğini belirtti. Macaristan Büyükelçisinin daha önce Kayseri'ye geldiği hatırlatan Başkan Özhaseki; 'Macaristan'a iadeyi ziyarette bulunduk. Macarlar Türkiye ile sıcak ilişkiler kurmak istiyorlar, Türkiye'ye açılmak istiyorlar, bizlerle ortaklıklar kurmak istiyorlar. Bu ziyaretimizde oradaki imkanları yerinde görünme fırsatı bulduk, Macarlara Kayseri'yi anlattık. Macaristan'ın Milkolc şehri ile kardeş şehir protokolü imzaladık. Daha sonra Budapeşte'de Türk Macar Grubunun başkanları ile yemekte buluştuk ve bol bol Türk-Macar ilişkileri üzerine fikir yürütme imkanı bulduk. Öyle ümit ediyorum ki önümüzdeki günlerde kardeş şehirler arasında kültürel ilişkiler artacak, toplantılar yapılacak, Kayserili sanayicilerimiz oradaki imkanları fırsata çevirecek. Macaristan Avrupa Birliği ülkesi, orada bazı bölgelerde, devlet yüzde 65'e varan hibe desteği sağlıyor, bunun içerisinde bizim kardeş şehrimizde var. Bunu bizim Kayserili hemşehrilerimiz de değerlendirecektir diye düşünüyorum. ' dedi