Başkan Özhaseki, Tazminat Kazandı

21 Aralık 2010 tarihinde 'Kayseri'de Skandal' başlığı ile yayınlanan haber nedeniyle Sözcü Gazetesi aleyhine Kayseri 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan dava sonuçlandı. Gazetenin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye yönelik iftira ve hakaret içeren haberleri nedeniyle tazminat ödemesine hükmedildi.



Sözcü Gazetesi 8 bin lira tazminata mahkum edilirken mahkeme masrafları, faizler ve avukat ücreti de yine gazeteden tahsil edilecek.

