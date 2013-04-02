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Başkan Özhaseki, Tazminat Kazandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi hakkında yayınladığı haberler nedeniyle açılan davada Sözcü Gazetesi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye 8 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Başkan Özhaseki, Tazminat Kazandı
21 Aralık 2010 tarihinde 'Kayseri'de Skandal' başlığı ile yayınlanan haber nedeniyle Sözcü Gazetesi aleyhine Kayseri 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan dava sonuçlandı. Gazetenin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye yönelik iftira ve hakaret içeren haberleri nedeniyle tazminat ödemesine hükmedildi.

Sözcü Gazetesi 8 bin lira tazminata mahkum edilirken mahkeme masrafları, faizler ve avukat ücreti de yine gazeteden tahsil edilecek.
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