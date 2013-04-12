Başkan Özhaseki, Vatandaşların Sorunlarını Dinledi

Cuma namazını Yeşilmahalle Serin Camii'nde kılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, namazın ardından vatandaşlarla sohbet etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız ve AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz ile Cuma namazı için bu hafta Yeşilmahalle Serin Camii'ni tercih eden Başkan Özhaseki, camii çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Vatandaşlarla ayaküstü sohbet eden Başkan Özhaseki, vatandaşların çeşitli konulardaki isteklerini ve taleplerini dinledi.