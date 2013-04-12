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Başkan Özhaseki, Vatandaşların Sorunlarını Dinledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, bir süre önce başlattığı Cuma namazını şehrin değişik camilerinde kılma geleneğine bu Cuma da devam etti.

Başkan Özhaseki, Vatandaşların Sorunlarını Dinledi
Cuma namazını Yeşilmahalle Serin Camii'nde kılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, namazın ardından vatandaşlarla sohbet etti.
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız ve AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz ile Cuma namazı için bu hafta Yeşilmahalle Serin Camii'ni tercih eden Başkan Özhaseki, camii çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Vatandaşlarla ayaküstü sohbet eden Başkan Özhaseki, vatandaşların çeşitli konulardaki isteklerini ve taleplerini dinledi.
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ömer sen 5 yıl önce

Ya arkadaşlar boş vaad bunlar seçim geldi bende 6aydır boş geziyorum özürlü yum is bulamadim yardımci olurmusunuz efendim dedim mail de attım ama lafta kaldi hakkımı helal etmiyorum verdiğimiz oyun hakkını

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