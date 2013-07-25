Başkan Özhaseki'den Gezi Parkı Yorumu

Bir iftar programına katılan ve buradaki davetlilere hitaben bir konuşma yapan Başkan Özhaseki Gezi Parkı olaylarına dikkat çekerek, "Ülkemizin bulunduğu coğrafya zor bir coğrafya ve sadece yakın zamanda değil tarih boyunca buralarda hep bir mücadele yaşanmış. Bu zor coğrafyaya rağmen şükür Allah'a ki biz huzur içerisinde yaşıyoruz. Gerek ülkemizde gerekse de şehrimizde işler iyi gidiyor. Ancak yaşanan son olaylar bazı konularda ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini de bizlere gösterdi. Birkaç ağacı korumak için başlatılan olayların nerelere kadar uzandığını, ne amaçla planlandığını hep beraber gördük. Olayların arkasında başka planların, ince tezgahların olduğunu, Başbakanlık ofisinin basılmasının hedeflendiğini ve nihayetinde bir kalkışmaya yeltenildiğini gördük. CNN'in günler öncesinden yayın için hazırlık yaptığını, biryerlerde yığınaklar yapılıp doktorların hemşirelerin hazır tutulduğunu farkettik. Yıllardır Kayseri'ye gelmeyen BBC'nin çadır kurmak isteyen gençler için Kayseri'ye geldiğini gördük. Yani herşey çok önceden planlanmıştı ve ülkemiz için bir oyun oynanmak isteniyordu. Basit ve sıradan bir eylem değildi. İşte bu yüzden uyanık olmamız, gelişmeleri yakından takip etmemiz ve birliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermememiz gerekiyor" dedi.

Konuşmasının son bölümünde Kayserili'nin şükrünü sözde değil uygulayarak gösterdiğini ifade eden Başkan Özhaseki, bunun da huzurun devamı için önemli bir unsur olduğuna vurgu yaparak, "Sahip olduklarımız için Cenab-ı Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Şükretmek, nimetin devamını sağlayan en güzel davranıştır. Kayseri olarak bu konuda da iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Geçen akşam iftarda koruyucu ailelerle birlikteydik. Kayseri'de, çok sayıda aile, yurtlarda anne-babasız büyüyen çocuklara sahip çıkıyor ve onları gözetip büyütüyor, evlendiriyor ve topluma kazandırıyor. Bu çok anlamlı ve çok faziletli bir davranış. Bunun yanında onbeş gün önce Mostar'daydık, yetimlerin bir yıllık masraflarını Kayseri olarak biz karşıladık. Bundan üç ay önce Kamerun'daydık. Maroua şehrinde sokaklarda yatan çocuklar için yetimhane yaptı Kayserililer. Orada üç öğün yemek çıkıyor ve çocuklar sıcacık yataklarda yatıyor. Çok şükürki Kayseri insanı, kazandığının şükrünü sözde bırakmıyor, kesesinden vererek, kazancından paylaşarak gösteriyor. Helalinden kazanıp Allah için harcıyor. Eğer iyilikler sürsün istiyorsak hem Cenab-ı Allah'a çok şükretmemiz lazım hem de kesemizden vererek yetimlerin, kimsesizlerin yanında olmamız lazım" diye sözlerini tamamladı.