Başkan Özhaseki'ye Ziyaretler

Başkan Özhaseki'nin ilk ziyaretçileri KAYTİD Başkanı Enver Sungur ve beraberindeki dernek yönetimi oldu.

Ziyarette Başkan Özhaseki'ye turizm ve kültür-sanat hayatına yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eden KAYTİD Başkanı Sungur, Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerin Kayseri'nin ufkunu açtığını belirtti.

Bu projeler sayesinde Kayseri'de turizmin canlandığını anlatan Sungur, özellikle Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi'nin şahane bir proje olduğunu söyleyerek bu projenin bütün bölge halkına hizmet vereceğini kaydetti.

Başkan Özhaseki ise eskiden beri ticaret şehri olarak anılan Kayseri'nin Kültür Yolu, Anadolu Harikalar Diyarı, Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi gibi Kayseri'yi geleceğe taşıyacak projelerle artık kültür-sanat şehri olarak da anılmaya başladığını belirtti.

Ziyaretin sonunda KAYTİD tarafından Başkan Özhaseki'ye turizme katkılarından dolayı Erciyes'i anlatan bir pano armağan edildi.

EMNİYET-SEN'DEN TANIŞMA ZİYARETİ

Ardından Emniyet-Sen Kayseri İl Temsilcisi Çağatay Atasay ve beraberindeki sendika yetkilileri Başkan Özhaseki'ye bir ziyarette bulundu.

Ziyarette yeni kurulan sendikaları hakkında Atasay'dan bilgiler alan Başkan Özhaseki, Emniyet-Sen'e yürüteceği çalışmalarında başarılar diledi.