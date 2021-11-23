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BAŞKAN ÖZTÜRK DÜNYA DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜNÜ KUTLADI

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü münasebetiyle Yahyalı Devlet Hastanesi’nde görev yapan Diş Hekimlerini ziyaret etti.

BAŞKAN ÖZTÜRK DÜNYA DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜNÜ KUTLADI

Ziyaretinde Başkan Esat Öztürk’e Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Levent Kaşihan, Yahyalı İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Doğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve Belediye Meclis Üyesi Adem Sarıçiçek eşlik etti.
Hastanede görev yapan diş hekimleri ile bir araya gelen Başkan Öztürk, hekimlere gül hediye ederek Dünya Diş Hekimleri Günülerini kutladı.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Öztürk; “Ağız ve diş sağlığımız konusunda gayret gösteren tüm diş hekimlerimizin Dünya Diş Hekimleri Günü'nü kutlarım. Diş ağrısına “kabir azabı gibi” derler. Onlar bizim için var güçleri ile çalışıyorlar. Diş Hekimlerimizi bu özel günlerinde yalnız bırakmak istemedik. Özellikle pandemi döneminde hasta vatandaşlarımızı iyileştirebilmek için fedakârca çalıştılar. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum.” İfadelerini kullandı.
Ziyaretten duydukları memnuniyetlerini dile getiren diş hekimleri ise Başkan Öztürk’e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar dilediler.
Yahyalı İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Doğan’da ziyaretinden dolayı ve sağlık hizmetlerine verdiği destekten dolayı Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’e teşekkür etti.
 

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Anahtar Kelimeler:
YahyalıDiş Hekimleri
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