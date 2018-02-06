Başkan Per: “Türk” ifadesi kaldırılmamalı

Türk Tabipler Birliği Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, TTB’nin başında yer alan “Türk” ifadesinin kaldırılacak olmasının yanlış olduğunu belirterek; “TTB'yi yönetenler, HDP ve Tüm PKK'ya destek veren şer odaklarının senelerdir istediği bu olay gerçekleştirilecek olursa en çok TTB'yi yöneten bu zihniyet sevinecektir” dedi.

06 Şubat 2018 Salı 17:10