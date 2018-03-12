Başkan Tekin güven tazeledi

Kadir Has Kongre Merkezi’nde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla gerçekleştirilen İYİ Parti Kayseri 1’inci Olağan Kongre’sinde, partinin kurucu Başkanı Hüseyin Tekin, 387 oy alarak seçilmiş başkan oldu.
Diğer aday Orhan Köksal ise 83 oy aldı.
Kongrede 5 oy da geçersiz sayıldı.
Kayseri Gündem
Kadir Has Kongre Merkezi’nde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla gerçekleştirilen İYİ Parti Kayseri 1’inci Olağan Kongre’sinde, partinin kurucu Başkanı Hüseyin Tekin, 387 oy alarak seçilmiş başkan oldu.