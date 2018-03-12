Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Tekin güven tazeledi

İYİ Parti Kayseri 1’inci olağan İl Kongresi gerçekleşti. Partinin kurucu başkanı olan Hüseyin Tekin, 387 oy alarak seçilmiş başkanı oldu.  

Başkan Tekin güven tazeledi

Kadir Has Kongre Merkezi’nde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla gerçekleştirilen İYİ Parti Kayseri 1’inci Olağan Kongre’sinde, partinin kurucu Başkanı Hüseyin Tekin, 387 oy alarak seçilmiş başkan oldu. 



Diğer aday Orhan Köksal ise 83 oy aldı.



Kongrede 5 oy da geçersiz sayıldı. 
Kayseri Gündem

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin TekinİYİ PARTİKayseriMeral AkşenerORHAN KÖKSAL
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.