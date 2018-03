Başkan Üçkan: Bugün Milli Mücadele günüdür 

Türkiye’nin Afrin’de yaptığı operasyonları değerlendiren Başkan Yılmaz Üçkan , ” Ülkemizin bekası için başlatılan operasyon da biliyoruz ki ülkenin bekasını zarara uğratmak isteyen bir çok emperyalist güçler var. Son yüzyıllar da özellikle vatanın bölünmez bütünlüğü için çarpışan Türk Silahlı Kuvvetler ile beraber emniyet güçlerimize bir çok içeride ve dışarıda bir çok operasyonlar yaptılar ve başaramadılar. En son bu emperyalist güçlerin masa başında ve perde arkasında yapmış olduğu haince plan ve eylemler Afrin’de kendini bir daha gösterdi" dedi.Üçkan, "1 hafta öncesine kadar Amerika’nın orada PYD/YPG ve PKK ile kol kola ülkemize karşı haince planlarının faaliyete geçtiğini hepimiz gördük. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyüklüğünü bir daha göstererek Amerika ve diğer emperyalist güçlerin ne kadar oyunlar oynanırsa oynasın, biz söz konusu vatanımızın bütünlüğü ve bekası olduğu zaman ne yapacağımızı kimseye sormayız. Kendimiz bu işi başarırız diyerek günler öncesinden bu operasyonun yapılacağını da aslında söyledik. Burada önemli olan sivil halkın özellikle bu konuda tedbirini alması ve zarar görmemesi amaçlıydı. Bu yapıldıktan sonra sınırda yapmış olduğumuz çalışmalar Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından tespit edilerek gerekli hazırlık yapıldıktan sonra cumartesi günü saat 17’de nihai karar verilip Zeytin Dalı operasyonu ile bu operasyon başlamış oldu” diye konuştu.Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapmış olduğu bu operasyonun milli silahlar ile yapılmasının bir onur ve gurur olduğunu ifade eden Başkan Üçkan: “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yapmış olduğu bu operasyon kendi milli silahlarımız ile yapılıp bizim gururumuzu ortaya koymuştur. Türk milleti olarak bizler Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Emniyet güçlerimizin her zaman yanındayız. Şuan da Afrin’de yapılan bu operasyon ülkemizin bekası içindir. 80 milyon Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile beraber ülkemizin bölünmez bütünlüğü için mücadele etmektedir” ifadelerini kullandı.Bir askerin operasyona giderken ‘Dönmeyebiliriz’ sözünü hatırlatan Üçkan, “Geriye bakmadan vatanını, bayrağını, ezanını ön plana koyarak anne ve babasına bu mesajı gönderiyor. Bizler Türk toplumu olarak her zaman vatanımızın, bayrağımızın, ezanımızın her şeyden önde olduğunu vurguladık. 1071’den bugüne kadar bu şekilde geldi ve bu şekilde de devam edecek” diye konuştu.