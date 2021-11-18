BAŞKAN YALÇIN'DAN PERSONELE TEŞEKKÜR

Belediyenin işleyişiyle alakalı değerlendirmelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, işlerin düzenli ve başarılı bir şekilde ilerlediğini kaydetti.

Belediye tarafından yol, asfalt, park-bahçe gibi ana işlerin düzenli yapılmasının sonucunda kültürel işlere yönelme imkanı oluştuğunu dile getiren Başkan Yalçın, “Allah hepinizden razı olsun. Ankara’dan bir ödülle döndük. ‘Genç Talas’ projemiz Cumhurbaşkanımız tarafından ödüllendirildi. Tabi bu konuya ilk bakışta gençlerle ilgili proje dense de hepsi birbirine bağlı işlerdir. Herkes işini düzgün yaptığı için kültür ve sanata, gençlerle ilgili projelere ağırlık verebiliyoruz. Düşünün, şimdi her gün örneğin yol konusunda bir sıkıntı olsa biz kültürel projelere dönüp bakabilir miyiz? Birinci derece görevimiz olan alanlarda bir başarı varki sonra iş bu noktaya geldi. Şükürler olsun, Allah itibarımızı yüceltsin. Sizin de ömrünüze ömür katsın, sağlıklar versin.” dedi.

“ANKARA’DA DERECEYE GİRMEK ÖNEMLİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden ödülü almış olmanın ve Ankara’da Talas ismini duyurmanın çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Yalçın, şunları söyledi: “Bu tür ödüller insanı teşvik ediyor. Kayseri’de büyükşehir kategorisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilçeler kategorisinde de biz ödüle layık görüldük. Bu çok anlamlı. Başarılı olmak, orada dereceye girmek önemliydi. Bunda tüm personelimizin emeği var, herkese teşekkür ediyorum.”

