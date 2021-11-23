Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar talas Deniz Türüç İbrahim Okur milli maç klasik araç

BAŞKAN YALÇIN’DAN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

BAŞKAN YALÇIN’DAN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Mesajında öğretmenliğin ayrıcalıklı bir meslek olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, mesleğin ruhunda fedakarlığın yattığına dikkat çekti.
Başkan Yalçın mesajında öğretmenlerin, çocuklarımıza yol gösteren birer rehber olduğunu vurgulayarak, “Öğretmenlik ayrıcalıklı ve kutsal bir meslektir. Bu mesleği yerine getirenlerin emeklerine, çaba ve gayretlerine karşılık biz ne yapsak azdır. Bu nedenle her gün öğretmenler günü olsa bile öğretmenin hakkını yerine getirmiş olamayız. Gerek görevi başında şehit düşmüş gerekse de ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, başta ilçemiz Talas olmak üzere yurdumuzun dört bir yanında bu mesleği ifa eden tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Hepimize rol model olan öğretmenlerimize sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
ÖĞRETMENLER GÜNÜKayseriTalasMUSTAFA YALÇIN
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.