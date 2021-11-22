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BAŞKAN YALÇIN’DAN VERGİDE SON GÜN HATIRLATMASI

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Emlak ve Çevre Temizlik vergisinin 2. taksit ödemelerinin devam ettiğini belirterek ödeme için son tarihin 30 Kasım olduğu hatırlatmasında bulundu

BAŞKAN YALÇIN’DAN VERGİDE SON GÜN HATIRLATMASI

. Başkan Yalçın ayrıca daha önce yapılandırılmış vergilerin son ödeme gününün de 30 Kasım olduğuna dikkat çekti.
2021 yılı Emlak Çevre ve Temizlik vergisinin 2. taksit ödemesi ve 7256 ve 7326 sayılı kanun kapsamında gerçekleştirilen vergi yapılandırma ödemelerine ilişkin açıklama yapan Başkan Yalçın, işlemlerde yoğunluk oluşmaması ve vatandaşların zorluk yaşamaması için veznelerin mesai saatlerinin de yeniden ayarlandığını belirtti.
 23-30 Kasım tarihleri arasında veznelerin kapanış saatinin hafta içi 19.00’a kadar uzatıldığını ifade eden Başkan Yalçın, “Hafta sonu da hizmet verecek vezneler Cumartesi ve Pazar günleri 09.00-16.00 saatleri arasında açık olacak. Ayrıca online ödeme sistemiyle de vatandaşlarımız www.talas.bel.tr adresinden ödemelerini gerçekleştirebilirler” dedi.
 

Kurumsal

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Anahtar Kelimeler:
YalçınVERGİTalas
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