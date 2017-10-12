BAŞKAN’DAN ÖZEL DAVET

Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde yapacağı Kitap Fuarı öncesi tramvaylarda tanıtım yapıldı. Gece boyunca tüm araçlara kitaplar ve fuarla ilgili kitapçıklar asıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren tramvaylara binen yolcuları kitaplar karşıladı. Yolcular okullarına ya da iş yerlerine dağıtılan kitapları okuyarak gittiler.

Gün boyunca Kitap Fuarı ile ilgili tramvaylarda yapılan bilgilendirmelere Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de aktif olarak katıldı. Düvenönü Durağı’na giden Başkan Çelik, burada yolcularla sohbet ederek bir süre tramvay bekledi ve yolculara Kitap Fuarı için hazırlanmış çeşitli hediyeler verdi.









Düvenönü durağında Talas tramvayına binen Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, yolcuları kitaplarla karşıladı. Vatandaşlar asılı poşetlerdeki kitapları ve bilgilendirme kitapçıklarını alarak Başkan çelik ile sohbet ettiler. Tüm yolcuları tek tek Kitap Fuarı’na davet eden Başkan çelik, fuara çok önemli yazarların katılacağını kaydetti.

Kayseri’yi okuyan şehir yapmak istediklerini ifade ederek herkesten bu hedefe ulaşılması için destek isteyen Başkan Çelik, Kitap Fuarı’nın bu amaç için yapılan önemli bir çalışma olduğunu dile getirdi. Başkan Mustafa Çelik, Erciyes Üniversitesi durağına kadar tramvayda yolculuk etti ve güzergah boyunca yolcularla sohbet etti.

Erciyes Üniversitesi durağında inen Başkan Çelik, bir süre de üniversite içindeki öğrencilere kitap ve fuarda kullanabilecekleri indirim kuponlarını vererek Kitap Fuarı’na davet etti.

(Kurum Haberi)