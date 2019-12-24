Başkanlar Erciyes için toplandı Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla dünya standartlarında kış turizm merkezi haline gelen ve yeni sezonu açan Erciyes için ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla planlama toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hizmeti her açıdan çok daha iyi vermek için dayanışma içinde çalıştıklarını söyledi.

24 Aralık 2019 Salı 11:28