Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkanlar Kedibacağı Yaptı

Kayseri’nin Erkilet bölgesine özgü olan ‘kedibacağı’ düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Başkanlar Kedibacağı Yaptı

Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım ile kurum ve kuruluş yetkilileri katıldı. Etkinlikte, belediye başkanları kazan içerisinde bulunan pekmezi karıştırdı.
Etkinlikte bir konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, “Belediye olarak yol, su ve altyapı hizmetlerini sunmak asli görevimiz. Bunun yanında geleneksel lezzetlerimize de sahip çıkmaya çalışıyoruz. Kedibacağı da bu lezzetler arasında yer alıyor. Bu yöresel lezzetin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla bugün burada tanıtım yapıyoruz." şeklinde konuştu.
Yıldız, “Yüzyıllar boyunca bu üzüm ve cevizden imal edilen kedibacağı insan sağlığı için çok yararlıdır. Yeryüzünde yaşayan her insana rahatlıkla ulaşabilecek olan kedibacağı, sağlığa zarar vermeden tüketilebilir.” diye konuştu.
Yıldız, konuşmasının ardından misafirler ile birlikte ipe dizili olan cevizleri karışıma batırdı. Etkinliğin sonunda misafirlere, kedibacağı ikram edildi.

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.