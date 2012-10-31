Başkanlar Kedibacağı Yaptı

Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım ile kurum ve kuruluş yetkilileri katıldı. Etkinlikte, belediye başkanları kazan içerisinde bulunan pekmezi karıştırdı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, “Belediye olarak yol, su ve altyapı hizmetlerini sunmak asli görevimiz. Bunun yanında geleneksel lezzetlerimize de sahip çıkmaya çalışıyoruz. Kedibacağı da bu lezzetler arasında yer alıyor. Bu yöresel lezzetin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla bugün burada tanıtım yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Yıldız, “Yüzyıllar boyunca bu üzüm ve cevizden imal edilen kedibacağı insan sağlığı için çok yararlıdır. Yeryüzünde yaşayan her insana rahatlıkla ulaşabilecek olan kedibacağı, sağlığa zarar vermeden tüketilebilir.” diye konuştu.

Yıldız, konuşmasının ardından misafirler ile birlikte ipe dizili olan cevizleri karışıma batırdı. Etkinliğin sonunda misafirlere, kedibacağı ikram edildi.