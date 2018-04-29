Başkanlardan Berat Kandili mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, mesajında, böylesine özel gün ve gecelerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Berat Gecesi'nin kötülüklerden uzaklaşma ve iyilikle, güzellikle yaşama için bir vesile olduğunu anımsatan Çelik, şunları aktardı:

"Sevgili Peygamberimizin de buyurduğu gibi Berat Gecesi tövbelerin ve duaların kabul edildiği bir gündür. Dolayısıyla kötülüklerden arınma ve iyiliklerle buluşma günüdür. Rahmet ve bereketin sağanak bir şekilde üzerimize yağacağı bu gecenin en güzel şekilde değerlendirilmesini temenni ediyorum. Bir şekilde kırdığımız gönülleri tamir etmek için Berat Kandili bizlere bir fırsat sunuyor. Bu fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyor, bu gecenin daha huzurlu bir dünya hayatı için vesile olmasını diliyorum."



AK Parti İl Başkanı Hasyüncü

Hasyüncü, mesajında, Berat Kandili'ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kandil gecelerinin toplum için vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu aktaran Hasyüncü, şunları kaydetti: "Mana ve gönül dünyamıza ışık tutan Berat Kandili, tıpkı diğer kandil geceleri gibi toplumumuz için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Yüce Allah’ın affına sığınmak, bağışlanma dilenmek için fırsat sunan Berat Kandili, aynı zamanda, insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek, yıkılan gönülleri ve kırılan kalpleri onarmak için de çok önemli bir fırsattır. Bu vesileyle Kayserili hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni en samimi duygularımla tebrik ediyor. Bu anlamlı gecenin birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum."



Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç

Kandil gecelerinin birçok güzelliğe, iyiliğe, affa ve kardeşliğe vesile olması için bir fırsat olduğunu belirten Büyükkılıç, şunları aktardı: "Berat Gecesi dargınlıkların giderilmesine, küskünlüklerin son verilmesine ve birlikte yaşamadan doğan kardeşliğe, sevgiye, hoşgörüye ve barışa vesile olması için insanların çaba göstermesi gerekmektedir. Berat Gecesini bilerek veya bilmeyerek işlenen hata ve günahlardan tövbe ederek, günahların kalplerde bıraktığı kirlilikten arınma, sıkılan ve bunalan ruhların Yüce Rabbimizin rahmetine ve mağfiretine ulaşması adına Müslümanların önüne açılmış bir fırsat kapısıdır."







Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar

Çolakbayrakdar, mesajında, kandil gecelerinin birlik ve beraberliği sağlayan özel günler olduğunu kaydetti.

Rızıkların paylaştırıldığı ve her türlü hikmetli işlerin belirlendiği bu özel gecenin iyi değerlendirilmesi gerektiğini anımsatan Çolakbayrakdar, şunları aktardı: "Rabbimiz, Berat Gecesi'nde sonsuz rahmet kapılarını açar. Bu gecenin hürmetine Rabbimizin emirlerini yerine getirip, yasaklarından korunmayı düstur edinmeli ve Peygamber Efendimize layık ümmet olmak için çalışmalıyız. Berat Kandili’nin İslam Dünyası'na ve tüm insanlığa iyilik, barış ve hoşgörü getirmesine vesile olmasını, hemşehrilerimizin, milletimizin ve İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik eder, yüce Allah'tan sonsuz af ve güzelliklerle dolu başlangıçlara ulaştırmasını dilerim."







KTO Yönetim Kurulu Başkanı Gülsoy

Gülsoy, mesajında, Berat Kandili'nin gönülleri, tövbe ve istiğfar ile arındıracağı özel bir gece olduğunu belirtti.

Berat Kandili'nin af, merhamet ve mağfiret gecesi olduğunu anımsatan Gülsoy, şunları kaydetti: "Berat Kandili, Allah’ın rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma, kapılarını ardına kadar araladığı, müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri normal zamanlardan kat kat fazla mükafatlandırdığı bir zaman dilimidir. Bu özel gecede, tövbe edelim. İşlenmemiş günahlar için Allah’a sığınalım. Bütün Müslümanlar ve tüm insanlık alemi için dualar edip, Allah’tan hayır niyaz edelim.Bu duygu ve düşüncelerle üyelerimiz başta olmak üzere tüm Kayserili hemşehrilerimizin, Türk ve İslam aleminin mübarek Berat Kandilini kutluyor, bu gecenin, ülkemizin, İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulü ile arınma ve affına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum."



