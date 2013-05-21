Başkanlar'dan Vali'ye Ziyaret

Kayseri'nin Türkiye'de bilinen bir sanayi ve ticaret kenti olduğunu vurgulayan Kayseri Valisi Orhan Düzgün,"Ama onun ötesinde Kayseri, işadamlarının hayırseverliliği ve dayanışmasıyla da bilinmektedir. Geldikten sonraki birkaç günlük süre zarfında burada bunu da gördüm. Hayırseverlilikleriyle beraber işadamlarının kendi aralarında birlik, beraberlik ve dayanışma da var. Aynı şeyi belediyeler arasında da görüyorum. Tabi belediyelerin birbiriyle uyum içerisinde, birbirlerinin eksiklerini tamamlayarak, birbirlerini tamamlayarak, birbirlerine paralel uygulamalar yaparak o şehri güzelleştirmeleri, o şehri geliştirmeleri, o şehirde yaşayanlar adına gerçekten çok güzel bir şans" dedi.

Kayseri'nin şehircilik açısından da Türkiye'deki şehirler arasında caddelerin genişliğiyle, temizliğiyle önde olduğunu görmenin kendisini çok memnun ettiğinin altını çizen Kayseri Valisi Orhan Düzgün," Size de yapmış olduğunuz değerli çalışmalarınız için teşekkür ediyorum. İnşallah daha fazlasını yapmanızı Kayserili vatandaşlarımızla beraber diliyoruz. Bu konuda da Vilayet olarak bizim üzerimize düşen, destek olmamız gereken ne gibi çalışma varsa Kayseri halkı için biz de gerekli gayreti göstermeye hazırız" şeklinde sözlerini bitirdi.

Belediye başkanları adına konuşan Başkan Bekir Yıldız,"Belediye başkanları olarak, hep beraber size 'hoş geldiniz' ziyareti için geldik. Allah yolunuzu açık etsin. Bizler size yardımcıyız. Şehrimiz için yapacağınız bütün güzel işlerde yanınızdayız. Zaten bir güzellik var, biz güzellik olduğuna inanıyoruz. Siz de katılırsınız umuyoruz. Kayseri'de şuan beş hinterlant belediyesi bir de Büyükşehir Belediyemiz var. Allah nasip ederse önümüzdeki, nisan ayı itibarıyla bütün Vilayet İl sınırları Büyükşehir sınırları olacak, o zaman 16 belediye olacağız. Biz 5 ilçe belediyesi olarak kendi aramızda son derece programlı hareket ediyoruz. İşbirliği ve dayanışma halindeyiz. Nüfus olarak Melikgazi, Kocasinan derken şimdilerde Talas bir hareket içinde. Belediyeler olarak mümkün olduğu kadar programlarımızı beraber yaparız. İşbirliği halinde çalışırız. Hatta zaman zaman kasamız ve personelimiz bir gibi bile gözükebilir. Biz bundan memnunuz, işlerimizin bereketlendiğine inanıyoruz. Gücün artığına inanıyoruz. Hizmetin bol olduğuna inanıyoruz. Size tekrar hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. Allah mahcup etmesin. Güzel bir şehirde güzel bir çalışmalar yapacağınıza inanıyoruz" dedi.