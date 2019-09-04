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Başkanlardan Yalçın’a destek ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile ilçe belediye başkanları, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı ziyaret etti.

Başkanlardan Yalçın’a destek ziyareti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın geçtiğimiz haftalarda Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevinde iken işten çıkartmalarla ilgili yaptığı açıklamaların, sosyal medyada çarpıtılarak çıkmasının ardından, AK Parti’li belediye başkanları ve AK Parti il yönetimi Yalçın’a destek olmak için ziyaret etti.



Ziyarete Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ile il yönetim kurulu üyeleri de katıldı.



Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, ziyarete gelen başkanları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.
 

İHA

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