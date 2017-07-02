Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkentte Kamuda Çalışan Engelli ve Hamilelere Sıcak Hava İzni

Ankara'da sıcak hava nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamileler yarın idari izinli sayılacak.

Başkentte Kamuda Çalışan Engelli ve Hamilelere Sıcak Hava İzni

Ankara'da sıcak hava nedeniyle yarın, kamuda çalışan hamileler ve engelliler için idari izin verildi. Kalp, damar, solunum ve kanser hastalarına da izin verildi.

"ENGELİ VE HAMİLELER YARIN İDARİ İZİNLİ"

Ankara'daki sıcak hava izni ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

"Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve Devlet  Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan son hava tahmin raporlarına göre,  Ankara ilimizde hava sıcaklığının, 03/07/2017 Pazartesi günü yükselmeye devam edeceği tahmin edilmektedir.  Sağlık Bakanlığı'nın 2007/52 sayılı Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler Genelgesi kapsamında,  Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 02.07.2017 tarihinde, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi hükmüne göre, olağanüstü toplanarak  Ankara ilindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan;

1. Hamile bayanların,

2. Rapor ile tevsik edilmek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanların,



3. Yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanların 03 Temmuz 2017 tarihinde idari izinli sayılmalarına karar vermiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (SON DAKİKA.COM)

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
HAMİLELERENGELLİ VEKAMUDA ÇALIŞANLARBAŞKENTTEİZİNLİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.