Başsavcı'dan Özhaseki açıklaması

Bingöl, yaptığı açıklamada, söz konusu haberlerin gazetecilik etiğinin göz ardı edilerek yapıldığını savundu.



Özhaseki ile ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen herhangi bir soruşturma olmadığını hatırlatan Bingöl, açıklamasında şunlara yer verdi:



"Sayın Başkan'ın ziyaretini bazı basın yayın organları, yarın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan 'İncesu Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiaları' ile ilgili davayla bağdaştırmaya çalışmışlar. Ayrıca bu davanın da Özhaseki ile bir ilişkisi yok. Başkan beni ziyaret ettiği gün, Kayseri Barosu'nu ziyaret etmek için adliyeye geldi. Buraya kadar gelmişken bizi de ziyaret etmek istemiş. Bir kahve içti ve gitti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin, beni ziyaret etmesiyle ilgili bazı basın yayın organlarında yayımlanan haberler gerçeği yansıtmıyor."

