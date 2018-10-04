Batman’dan Kara Haber PKK 7 Askerimizi Şehit Etti

Gercüş’te, PKK’lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit sayısı 7’ye yükseldi. Şehitlerin naaşları, olay yerinden ambulans ve cenaze araçlarıyla alınarak, Batman Bölge Devle Hastanesi morguna kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralıdan birinin sağlık durumunun da ağır olduğu öğrenildi.



Güvenlik güçleri, 7 şehidin faillerinin peşinde

Mardin’in Dargeçit ile Batman’ın Gercüş ilçesine arasında kalan bölgede 7 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı hain saldırının ardından başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor. Çok sayıda güvenlik görevlisinin katıldığı ve havadan helikopterler ile insansız hava araçlarının destek verdiği operasyonda bölge didik aranıyor.

Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Mardin’in Dargeçit ilçesine bağlı, Gercüş sınırındaki Altınoluk köyü kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, daha önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 askerin şehit düştüğü, 2 askerin de yaralandığı saldırının ardından başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor. Çok sayıda asker ve güvenlik korucusunun sevk edildiği operasyona, havadan helikopter ve insansız hava araçları da destek veriyor. Bölge didik didik edilirken, 7 şehidin faili teröristler her taşın altında aranıyor.