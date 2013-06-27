BAYBURT'TAN KAYSERİ'YE ÖVGÜ

Bayburt Belediye Başkanı Hacı Ali Polat, Kayseri'deki belediyecilikten övgüyle söz etti. Başkan Mehmet Özhaseki'yi ziyaret eden Konuk Başkan, bazı yatırımları da yerinde gördü.

Bayburt Belediye Başkanı Hacı Ali Polat ve bazı belediye meclis üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Ziyarete, Bayburtlu olan ve bir dönem Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin başkanlığını da yapan Akın Bayrak da katıldı. Başkan Polat, Bayburt hakkında Başkan Özhaseki'ye bilgi vererek, özellikle şehre yatırımcı çekmek için gayret gösterdiklerini belirtti. Başkan Polat ayrıca Kayseri'deki yatırımlardan ve belediyecilikten de övgüyle söz etti. Ziyaretin sonunda Başkan Özhaseki ve Konuk Başkan Polat karşılıklı hediyeler verdi.

Bayburt Belediye Başkanı Hacı Ali Polat, Kayseri ziyaretinde bazı yatırımları yerinde görme fırsatı da buldu. Kadir Has Stadı ve Kent Müzesini gezen Başkan Polat her iki projeyle ilgili beğenilerini dile getirerek Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin örnek projeleri hakkında bilgiler aldı.