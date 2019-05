“Bayram ikramiyesi güncellensin”

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, emeklilerin sorunlarını gündeme taşıdı. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin teklif sunan Ataş, gerekçe olarak da emeklilere verilen 1000 TL'lik ikramiyenin enflasyon karşısında erimesini gösterdi.



Emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramlarında 1000'er TL tutarında bayram ikramiyesi ödendiğini dile getiren Milletvekili Ataş, "Verilen bu ikramiyenin yüksek enflasyon karşısında eridiği ortadadır. Bu nedenle emekli ikramiyesinin her yıl resmi verilerdeki enflasyon oranında artış yapılarak güncellenmesi gerektiği açıktır" dedi.



"ENFLASYON ORANINDA GÜNCELLENMELİ"

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis Başkanlığına sunduğu teklifinde şu ifadeleri kullandı, "7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 23. Maddesi ile 11.05.2018 Tarihinde 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenmiş bu maddeye göre; emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000'er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenmesi kararlaştırılmıştır. Lakin Kurban ve Ramazan bayramlarında emeklilere verilen 1000 liralık ikramiyenin yüksek enflasyon karşısında eridiği ortadadır. 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'ndaki düzenlemeyle birçok ödeme yıllık bazda yüzde 26 artırıldı. Emeklilerimiz için büyük önem taşıyan ikramiyelerin de bu kapsamda benzer şekilde iyileştirilmesi gerekmektedir. Aksi halde verilen ikramiyenin amaca uygun ve yeterli olmayacağı açıktır. Ayrıca her yıl kanunda değişikliğe gitmemek için kanunla sistemli şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Gelir ve aylıklarla birlikte her yıl artan sosyal yardımlar gibi emekli bayram ikramiyeleri de bir artış sistemine endekslenmelidir. Bu gerekçeler göz önünde bulundurulduğunda 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 18. Ek Maddesinin 1. Fıkrasında değişikliğe gidilerek, emekli ikramiyesinin her yıl resmi verilerdeki enflasyon oranında artış yapılarak güncellenmesi gerektiği açıktır. Bu kanunla, emekli ikramiyesinin her yıl resmi verilerdeki enflasyon oranında güncellenmesi amaçlanmıştır. Bu teklif ile ilgili kanuna 'ödenecek miktar, TÜİK'in yayınladığı resmi yıllık enflasyon oranında artırılması ile her yıl güncellenerek ödenir.' ibaresinin eklenmesi gerekmektedir."