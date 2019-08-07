Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bayram Öncesi Trafik Denetimleri Artırıldı

Kayseri’de Kurban Bayramı’na sayılı günler kala polis ekipleri trafik denetimlerini artırdı. Drone ile ışık ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere ceza kesilirken, polis ekipleri yaşam çadırına aldıkları sürücülere meydana gelen kazaları izleterek dikkat etmelerini istedi.

Bayram Öncesi Trafik Denetimleri Artırıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramına sayılı günler kala denetimlerini artırdı. Şehrin farklı bölgelerinde denetimlerini sürdüren ekipler, drone ile ışık ihlali yapan sürücüleri tespit edip, cezai işlem uyguladı. Sürücülere uyarılarda bulunan ekipler, emniyet kemeri ve hız kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.



Ayrıca, Ankara yol uygulamasında emniyet kemeri ve asayiş uygulaması yapan ekipler, kurulan yaşam çadırına sürücüleri alarak, meydana gelen ve MOBESE kameraları tarafından kaydedilen kaza görüntülerini sürücülere izletti. Trafikteki sürücülere ikramlarda bulunan ekipler, vatandaşların bayramlarını da kutladı.

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKURBAN BAYRAMITrafik DenetimiCeza
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.